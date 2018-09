Carreata para Bolsonaro usou caminhões do Exército? Saiba aqui

Os caminhões "do Exército" percorreram vias do litoral do Rio Grande do Sul divulgando o nome de Bolsonaro (foto: Reprodução Facebook)

Fake

Simbolo nacional?

Umapara o candidato a presidente(PSL), que continua internado no Hospital Albert Einstein por causa de uma facada, está causandonas redes sociais pelo uso de veículos que seriam do Exército Brasileiro.Internautas estão compartilhando as imagens e acusando o presidenciável de cometer crime eleitoral. O, no entanto, informou aoque os veículosdas Forças Armadas e o responsável pelo ato disse que tratam-se dePela legislação eleitoral, o. Os carros sendo particulares, portanto, estão liberados. Ocorre, porém, que se a Justiça Eleitoral considerar que a caracterização deles ainda configura um, quem fizer uso dos veículos ainda assim estaria cometendo crime, podendo até ser preso. Por enquanto, não houve denúncia.Os caminhões foram usados em carreata promovida pelo candidato do PSL a deputado estadual no Rio Grande do Sul,, pelo litoral do estado. O próprio candidato postou fotos dos veículos, com um grande cartaz com sua imagem e a de Bolsonaro, no Facebook.Em um vídeo, Zucca diz que viu um verdadeiro “exército do bem” que Bolsonaro está tendo. “Vamos juntos mudar o Rio Grande”, afirma ao lado de um dos caminhões.Nas postagens nas redes sociais, usuários chegaram a marcar o Twitter do Tribunal Superior Eleitoral e cobrar uma posição, dizendo que caminhões pagos pelos cofres públicos estariam sendo usados na campanha de Bolsonaro.Segundo ode Zucca,, a utilização dos caminhõesporque eles são de, que os adquiriram em leilões. “Esses caminhões não pertencem ao Exército, foram adquiridos por colecionadores. É um procedimento comum, o Exército descarrega suas viaturas colocando em leilões e a população civil pode comprar. Esses veículos são de proprietários de caminhões que espontaneamente participaram da carreata”, disse.O advogado disse ainda ao Estado de Minas que estáe tomando providências contra quem disse que Bolsonaro usou carros do Exército para fazer campanha. “s e isso sim é proibido. Estamos tomando as medidas cabíveis”, afirmou.Segundo oCaso o bem fosse mesmo público, seria proibido e o candidato poderia ser punido se ficasse comprovado que ele sabia deste uso. O agente público que permitisse o uso do bem poderia ser processado por improbidade.Sendo bem particular, segundo Resende, o uso dos veículos que foram do Exército também poderia ensejar crime se os caminhões tivessem mantido a caracterização com símbolos nacionais. “A. Tem que ver se é só a cor esverdeada ou se tem algum emblema do Exército para avaliar, porque não pode haver associação de um candidato com a administração pública”, disse.A assessoria dodisse que não comentaria o caso e que não houve nenhuma denúncia formal em relação ao caso.também foi procurada e a reportagem será atualizada assim que houver resposta.