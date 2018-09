FHC é um dos responsáveis pela situação que nós vivemos, diz Ciro Gomes

O candidato do PDT à Presidência, Ciro Gomes, criticou a proposta do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso (PSDB) de unificação das candidaturas de centro contra os extremos.



De acordo com o pedetista, o tucano "é um dos responsáveis pela situação em que o País se encontra".



Ciro negou ainda que a candidatura dele seja de centro. "Eu estou ao lado dos mais pobres e dos que trabalham", disse.



Ciro também afirmou que o foco das últimas duas semanas de campanha é o combate ao desemprego, e não o ataque ao PT.