Apoiadores de Bolsonaro fazem carreata na porta da TV Aparecida

Apoiadores da campanha do candidato do PSL ao Planalto, Jair Bolsonaro, fazem uma carreata na porta dos estúdios da TV Aparecida, em Aparecida (Vale do Paraíba), no interior de São Paulo, onde será realizado a partir de 21h30 debate entre presidenciáveis.



Em meio a buzinaço que durou mais de 20 minutos, os apoiadores gritam palavras de ordem favoráveis ao candidato e à Polícia Federal. Também soltaram fogos.



Bolsonaro está internado desde 7 de setembro no Hospital Israelita Albert Einstein, em São Paulo. Ele sofreu uma facada durante ato de campanha em Juiz de Fora (MG) e está afastado da campanha desde então.