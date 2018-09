Ibope registra novas pesquisas para divulgação nos próximos dias 24 e 25

O Ibope registrou duas novas pesquisas eleitorais para testar cenários da eleição presidencial. O próximo levantamento nacional do instituto, encomendado pelo jornal O Estado de S.Paulo e pela TV Globo, deve ser divulgado na segunda-feira, 24. Outra pesquisa, encomendada pela Confederação Nacional da Indústria (CNI), deve ser apresentada ao público na próxima quarta-feira, 26.



O Ibope também foi a campo com pesquisas estaduais. Nesta sexta-feira, 21, deve divulgar resultados para presidente, governador e senador em Goiás, Santa Catarina, Tocantins, Rio Grande do Sul e Rio Grande do Norte. No dia 24, o instituto deve finalizar pesquisas em Mato Grosso do Sul e no Ceará. Para dia 25, está prevista a divulgação de pesquisas em São Paulo e no Rio de Janeiro.