BASTIDORES: confira quem acompanhou os candidatos no debate da Alterosa

Imagem em 360 graus mostra o mediador Benny Cohen e os candidatos posicionados no estúdio da TV Alterosa para o Debate dos Diários Associados (foto: Fred Bottrel/EM/DA PRESS)

O governador Fernando Pimentel (PT) foi o último a chegar ao debate da TV Alterosa na noite de ontem, acompanhado da vice de sua candidatura, Jô Moraes (PCdoB). Afastado por causa das eleições, o secretário de Estado de Planejamento, Helvécio Magalhães, coordenador de campanha de Pimentel, além do deputado federal Reginaldo Lopes estavam no grupo. O senador Antonio Anastasia (PSDB) chegou ao debate acompanhado de seu suplente Alexandre Silveira, coordenador de sua campanha a governador. O candidato Adalclever Lopes (MDB) estava com o deputado estadual Sávio Souza Cruz, ex-secretário de saúde do estado ao chegar. A vice Adriana Buzelin também estava presente, além do deputado estadual Iran Barbosa (MDB). Coordenador de comunicação da campanha do então candidato ao governo Marcio Lacerda, Régis Souto estava assessorando Adalclever. Dirlene Marques chegou ao debate acompanhada de Duda Salabert, primeira candidata transsexual ao Senado. João Batista Mares Guia (Rede) e Claudiney Dulim (Avante) chegaram acompanhados de seus assessores.



Desdém aos infiéis

“A palavra fidelidade não existe no vocabulário dele”. Assim o presidente da Assembleia Legislativa, Adalclever Lopes (MDB), reagiu à declaração de apoio do vice-governador Antonio Andrade (MDB) ao senador Antonio Anastasia (PSDB) na disputa pelo governo de Minas. Na segunda-feira, o vice teve encontro com o tucano e afirmou que cerca de 70 prefeitos do partido vão pedir votos para o PSDB nestas eleições. Adalclever, no entanto, minimizou a infidelidade dos colegas de partido. Antes do debate na TV Alterosa, disse que está mais preocupado em esclarecer suas propostas para a população.

O debate deixou evidente o clima amistoso entre os candidatos Fernando Pimentel (PT) e Adalclever Lopes (MDB). Esse último inclusive, ao ser perguntado pelo Estado de Minas, se esqueceu de fazer uma avaliação e dar uma nota de um a 10 para o governo petista.

De carona

A coordenação da campanha de Fernando Pimentel (PT) aposta no crescimento do presidenciável Fernando Haddad (PT) nas pesquisas de opinião para alavancar a candidatura do petista no estado. As pesquisas indicam Pimentel em segundo lugar na preferência do eleitorado na disputa pelo Palácio da Liberdade, enquanto levantamentos internos do partido mostram que Haddad já teria assumido a liderança na disputa pela Presidência, e estaria 10 pontos à frente de Jair Bolsonaro (PSL). “O projeto é comum e tem uma sinergia política eleitoral muito grande”, argumenta Helvécio Magalhães. Segundo ele, na reta final da campanha, Fernando Pimentel será ainda mais incisivo sobre a situação dramática do estado, segundo ele, herança da gestão de Aécio Neves (PSDB) e Antonio Anastasia (PSDB).

Lobo solitário

Um manifestante do partido Novo marcou presença na porta da TV Alterosa para protestar contra o fato de o candidato a governador pelo partido, Romeu Zema, não ter sido convidado ao debate da TV Alterosa. Leo Mesquita é candidato a deputado federal pelo Novo. “Zema está em terceiro lugar nas pesquisas. O sistema democrático não é feito para a renovação política”, criticou. Seguindo a legislação eleitoral, foram convidados para o debate candidatos de partido com representação no Congresso Nacional.

(foto: Lucas Negrisoli/EM/DA PRESS)

Lá fora

Dois grupos distintos aguardavam a chegada dos candidatos na porta da TV Alterosa, onde foi realizado o debate do grupo Diários Associados com os candidatos ao governo de Minas. O primeiro (foto), com faixas, balões, caixas de som e um letreiro com neon, protestava contra o atraso na nomeação de aprovados em concurso para Polícia Civil de Minas Gerais, realizado em 2014. Coordenador do “Movimento Aprovados”, Thiago Botan afirmou que os manifestantes estão aguardando 627 nomeações por parte de Fernando Pimentel (PT) e que, há 46 dias, estão acampados nas imediações do Bairro Mangabeiras, próximo onde mora o governador. “Essa situação demonstra descaso com a pauta de segurança pública em Minas, que é importantíssima”, afirmou.

(foto: Lucas Negrisoli/EM/DA PRESS)

Claque de apoio

O segundo grupo, uma claque de Dirlene Marques (Psol), cantava “nem a direita, nem o PT, professoras no poder!” e aguardava a chegada da socialista com bandeiras e faixas de apoio a ela. Quando chegou à TV Alterosa, a psolista, única a chegar ao local com a manifestação de um grupo de apoiadores, tirou fotos com seus eleitores (foto) e chegou a conversar com o grupo que protestava para pressionar pela incorporação ao quadro da polícia civil dos concursados e prometeu regularizar as nomeações, caso eleita.