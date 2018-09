Ibope/DF: Eliana oscila para 22%, Fraga tem 14%, Rollemberg, 11% e Rosso, 10%

A candidata Eliana Pedrosa (Pros) segue na liderança da corrida ao governo do Distrito Federal, segundo pesquisa Ibope divulgada na noite desta segunda-feira, 17. Da semana passada para esta ela oscilou de 23% para 22%.



Quatro candidatos estão empatados em segundo lugar, considerando-se a margem de erro de três pontos porcentuais: Alberto Fraga (DEM) oscilou de 13% para 14%, Rodrigo Rollemberg (PSB) passou de 12% para 11%, Rogério Rosso manteve 10% e Ibaneis (MDB) foi de 7% para 9%.



O General Paulo Chagas (PRP) oscilou de 3% para 5%, Alexandre Guerra (Novo) passou de 2% para 3%, Miragaya (PT) foi de 4% para 3% e Fátima Sousa (PSOL) pontuou 1%, de 2% na semana anterior. Renan Rosa (PCO) manteve 1% e Guillen (PSTU) não pontuou nas duas pesquisas.



Votos em branco e nulos oscilaram de 15% para 13%, enquanto os que não souberam ou não opinaram se mantiveram em 8% nos dois levantamentos.



Nas simulações de segundo turno, Eliana vence Fraga por 39% a 29% e Rollemberg por 45% a 23%. O candidato do DEM ganha do atual governador de 41% a 24%.



A pesquisa foi encomendada pela TV Globo. Foram ouvidos 1.204 eleitores entre 14 e 16 de setembro. O registro no TRE é o DF-07395/2018 e no TSE é o BR-05259/2018. O nível de confiança utilizado é de 95%.