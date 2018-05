Dirceu deve se apresentar à PF de Brasília no início da tarde desta sexta-feira

Brasília - O ex-ministro José Dirceu tem até as 17h desta sexta-feira, 18, para se apresentar à Polícia Federal e começar a cumprir a pena de 30 anos e 9 meses de prisão por corrupção e lavagem de dinheiro. Ele foi condenado por envolvimento no escândalo da Petrobras, no âmbito da Operação Lava Jato.





Não houve registro pela manhã de qualquer manifestação de militantes petistas no prédio onde mora o ex-ministro, em Brasília. No início da manhã, Dirceu recebeu a visita do deputado distrital Chico Vigilante (PT-DF), amigo de longa data do ex-ministro, que permaneceu por cerca de 30 minutos no local.Vigilante afirmou à imprensa que Dirceu está "sereno", mas "indignado" com a decisão judicial. O deputado petista disse, no entanto, que o ex-ministro irá se apresentar à Polícia Federal antes do prazo estipulado.A reportagem do Broadcast Político apurou com outro interlocutor do ex-ministro que a ideia inicial é que ele se apresente à Polícia Federal no início da tarde, por volta das 14h.Ainda assim, a defesa do petista disse que vai recorrer da condenação. Dirceu já havia sido preso em agosto de 2015, mas em maio do ano passado, graças a um habeas corpus concedido pelo Supremo Tribunal Federal (STF), aguardava em prisão domiciliar, com tornozeleira eletrônica, o julgamento dos recursos impetrados.