FHC: governo Temer não conseguiu transmitir para o País a confiança necessária

São Paulo - Um ano após a divulgação da delação da J&F, que abalou o governo do presidente Michel Temer, o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso disse, em evento no instituto que leva seu nome, que o governo não conseguiu transmitir "confiança" ao País, a despeito de ter surpreendido na condução da economia.





"O governo Temer fez mais do que eu imaginei que fosse capaz de fazer, ou seja, na área econômica", disse FHC, lembrando a queda na taxa básica de juros e na inflação. "Ele não conseguiu transmitir ao País a confiança necessária", ponderou.A razão pela falta de confiança, destacou o tucano, não é o presidente Michel Temer, mas fruto do processo de impeachment. "O processo de impeachment é um processo traumático e que leva uma divisão da sociedade. É preciso uma nova eleição para dar uma vitalidade maior".Para o ex-presidente, qualquer governo transitório teria dificuldade e o que está sendo feito na economia demanda mais tempo para surtir resultados no sentimento da população. "Acho que o povo está querendo ele próprio participar no processo, votar."