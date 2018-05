Lula perde benefícios de ex-presidente por estar preso sob 'proteção' da PF

Segundo a decisão, Lula tem mais segurança preso em Curitiba do que tinha livre (foto: SUAMY BEYDOUN/AGIF/ESTADAO CONTEUDO)

Desnecessário

Por estardesde o dia 7 de abril, o ex-presidenteperde o direito ae outrosconcedidos pelapelo cargo que ocupou. A decisão, em resposta a uma ação popular, foi proferida pela, nessa quarta-feira (16).“O ex-presidente estápermanente do Estado em(fato notório), ou seja, sob a proteção da Polícia Federal, que lhe garante muitodo que tivera quando livre, com alguns agentes a acompanhar-lhe aonde fosse”, considera o



O magistrado também argumenta ser “absolutamente desnecessária a disponibilidade de dois veículos com motoristas a quem tem o direito de locomoção restrito ao prédio público da Polícia Federal, em Curitiba, e controlado pelos agentes da carceragem”.



Na decisão, o juiz diz ainda que, em caso de necessidade, a locomoção de Lula será por escolta e de responsabilidade da polícia.



O decreto presidencial que dá direito aos ex-presidentes aos benefícios não foi questionado na ação popular.



Segundo o magistrado, o autor da petição, Rubens Alberto Gatti Nunes, faz menção à suposta aposentadoria especial e uso de cartão corporativo, mas não trouxe documentos nem fez pedido final em relação a isso.



O decreto 6.381/2018 prevê que todos os ex-presidentes do Brasil o direito a quatro servidores para atividades de segurança e apoio pessoal, dois veículos oficiais com motoristas e o assessoramento de dois servidores comissionados. Todos pagos pela União.



A defesa de Lula foi procurada, mas ainda não se manifestou.