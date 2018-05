Temer sanciona lei que institui o ''Dia da Amizade Brasil-Argentina''

Maurício Macri, presidente da Argentina, e Michel Temer durante cerimônia de assinatura de Atos. O evento foi realizado no Palácio do Planalto em 2017 (foto: Antonio Cruz/ Agência Brasil)

Foi instituído, hoje, o ''Dia da Amizade Brasil-Argentina'' no calendário oficial. A data, comemorada todo 30 de novembro, tem a intenção de ''dar forma e visibilidade à importância das relações'' entre os dois países. A Lei 13.664/2018 sancionada pelo Presidente Michel Temer foi publicada nesta terça-feira no Diário Oficial da União.





Em tramitação há 13 anos no Congresso, a ideia de enaltecer as relações do Brasil com o país vizinho é do atual prefeito do Rio de Janeiro, Marcelo Crivella (PRB-RJ). Na época, em 2005, Crivella, então filiado ao PL, era Senador pelo estado fluminense.





O texto prevê, também, que o Poder Executivo adote medidas para a ''difusão e a comemoração'' da data.

*Estagiário sob supervisão do editor Benny Cohen