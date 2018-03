Lava- Jato prende responsáveis por fraudar preço de pão para presos no Rio

(foto: PF/Divulgação)

Rio - A Força Tarefa da Lava-Jato do Rio está nas ruas, na manhã desta terça-feira, 13, para cumprir mandados de prisão preventiva contra servidores do sistema penitenciário do estado. Entre eles estão o ex-secretário estadual de Administração Penitenciária (Seap) e coronel da Polícia Militar Cesar Rubens Monteiro de Carvalho e o ex-secretário adjunto de tratamento penitenciário Marcos Vinicius Lips.Ao todo são 14 mandados de prisão, sendo 9 temporárias e 5 preventivas, assinados pelo juiz federal Marcelo Bretas, da 7ª Vara Federal Criminal. Segundo as investigações, os suspeitos integravam um esquema de superfaturamento e fraude no fornecimento de pão para os presos que teria desviado cerca de R$ 73 milhões dos cofres públicos.

As investigações partiram de delação premiada do operador do ex-governador do Rio Sérgio Cabral (MDB), Carlos Miranda. O colaborador afirmou ao Ministério Público Federal que havia um acordo entre Carvalho, quando ainda secretário, e Cabral para o repasse de propina nos contratos da secretaria.



Os pagamentos, segundo a delação, começaram a ser feitos no final de 2007 e duraram até 2014, abastecendo a organização criminosa do ex-governador, segundo o MPF.

As irregularidades envolvem o funcionamento de padarias dentro do complexo de Bangu. Segundo o Tribunal de Contas do Estado, a Seap pagava duas vezes pelo pão que era fornecido aos presos.