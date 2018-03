Acusação de vereador é fantasiosa, diz Kalil

'Inimigo meu tem quer ter currículo', ironizou o prefeito Alexandre Kalil (foto: Alexandre Guzanshe/EM )

O prefeito de Belo Horizonte, Alexandre Kalil (PHS), classificou como “fantasiosas” as declarações feitas pelo colega de partido e vereador Gabriel Azevedo de que ele estaria fazendo uso político do Clube Atlético Mineiro e pagando vereadores – com dinheiro da Empresa Municipal de Turismo (Belotur) – para fazer parte da base de governo na Câmara Municipal. Para Kalil, que foi presidente do Atlético, Azevedo estaria apenas querendo desviar o foco de reportagem recente do jornal Folha de S. Paulo que o acusou de prestar consultoria de campanha a candidatos recrutados por movimentos sociais, por meio do Instituto RenovaBR. Segundo a publicação, o pacote, de R$ 261 mil, oferece estratégia política, assessoria jurídica, de comunicação, capacitação de equipes e serviços audiovisuais, entre outros.Kalil afirmou ainda que não vai acionar o vereador judicialmente nem cobrar retratação. “Escolho o tamanho dos meus inimigos. Inimigo meu tem que ter currículo. Ele ainda está muito novo para ser inimigo. Quem sabe daqui a uns 20 anos?”, ironizou. O prefeito disse ainda que nunca “meteu a colher” em briga de vereadores e que tem “couro grosso” para receber ataques.No fim da tarde de sexta-feira vazou em redes sociais uma conversa gravada entre Gabriel Azevedo e o secretário municipal de Desenvolvimento, Daniel Nepomuceno, ex-presidente do Atlético, em que o vereador o questiona sobre a admissão do filho de outro parlamentar, Jair di Gregório (PP), na categoria de base do Atlético, em troca de apoio político para a prefeitura no Legislativo.“A matéria é fantasiosa, delirante. Sempre que me pedem para fazer teste no Atlético eu mando, mas não foi esse o caso. O menino está fazendo um teste, é uma covardia com ele”, afirmou Kalil. “Ele pode se defender da matéria do jornal com tranquilidade. Não precisa atacar a família dos outros”, completou o prefeito. Jair Júnior, o filho do vereador, já jogou no Vila Nova e está em teste na base, sem contrato.Na gravação com Nepomuceno, Azevedo afirma que a prefeitura teria comprado apoio político na Câmara. “O Jair di Gregório esteve na minha sala, falou que a Belotur está pagando para a base, está dando dinheiro para a base. E me disse claramente que o prefeito, para mantê-lo na base, usou o Galo, colocou o filho dele durante a sua gestão para jogar na base (do Atlético)”, disse. Na sequência, Nepomuceno responde: “Entendi. Direito seu, velho. Isso é verdade. Não posso falar nada, porque é verdade. Se o filho dele está lá, porque joga bola ou não joga bola... Ele está na base”, disse Nepomuceno, sem concluir a frase.Além de conselheiro do Atlético, Gabriel Azevedo foi um dos coordenadores de campanha de Kalil nas eleições de 2016, mas, depois de se eleger na Câmara, se declarou independente. Segundo o prefeito, Gabriel apenas “desfilava” ao seu lado nos atos de campanha. “Nunca me ajudou em nada”, afirma.Azevedo alega que tem sido atacado pelos parlamentares por causa da tramitação de projetos e por pressionar pela abertura da CPI da BHTrans, para auditar a empresa. “Entendo que incomodo querendo que o processo legislativo ocorra como tem que acontecer. Mas manter a base totalmente feita coma velha política, usando o Galo, usando dinheiro público, usando a Belotur é foda”, retruca o vereador na gravação.Kalil rebateu dizendo que a CPI da BHTrans seria destinada a investigar a gestão do ex-prefeito Marcio Lacerda. “É uma desfaçatez dizer que estou trabalhando contra a CPI”, reclamou. Eduardo Nepomuceno e Jair di Gregório afirmaram na noite de sexta-feira que vão acionar judicialmente o colega de plenário.O prefeito Alexandre Kalil divulgou em seu perfil no Twitter mensagem que recebeu do ministro das Cidades, Alexandre Baldy, informando que o governo federal vai dar continuidade ao Programa Crédito Solidário, lançado em 2004 e depois suspenso. Em BH, serão retomadas as obras de 747 moradias, num total de 6.529 em 13 estados.