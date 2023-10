Fabrício Marques lança a plaquete 'Haja' em BH

671

"Haja" será lançada pela Tipografia do Zé, com gravura de Jayme Reis (foto: Jayme Reis)

Quando na rua se dispersa

o sopro da criação

entre os que ignoram

o que está acontecendo





Sou aquele que diz

haja o verbo

haja paciência

em convocar cada palavra





Assim se inicia o poema de Fabrício Marques impresso na plaquete “Haja”, que será lançada neste sábado pela Tipografia do Zé, com gravura exclusiva de Jayme Reis. A edição artesanal integra a coleção “Lição de coisas”, que homenageia Drummond ao levar no título uma referência ao livro homônimo do poeta de Itabira. “Haja” é a sétima plaquete da coleção, que tem edições limitadas e numeradas, assinadas pelos autores. Antes, foram publicados trabalhos de Guilherme Mansur e Cleber Teixeira, Armando Freitas Filho e Luis Matuto, Eucanaã Ferraz e Raul Mourão, Ronald Polito, Júlio Castañon e Mário Azevedo, Ana Martins Marques, Simone Andrade e Lívia Arnaut, Augusto Massi e Flávio Vignoli. O lançamento começa às 11h na Papelaria Mercado Novo (Av. Olegário Maciel, 742, 2º andar), em Belo Horizonte.