Acontecimentos: oceano de poesia mineira

Oceano de poesia mineira





Clara Delgado, Daniel Arelli, Nathália Lima, Edimilson de Almeida Pereira e Prisca Agustoni, cinco poetas semifinalistas do Prêmio Oceanos 2023, participam de uma noite de leituras e conversas em Belo Horizonte sob a coordenação do também poeta e jurado do prêmio, Fabrício Marques.



“Cada autor lerá poemas e falará de aspectos importantes de seu livro, em uma excelente oportunidade de os leitores conhecerem mais de perto cinco dos livros semifinalistas do Oceanos”, antecipa Fabrício.



A conversa será na sexta-feira (27/10), das 19h às 21h, na Livraria Jenipapo. Outros dois poetas que vivem em Minas, Ricardo Aleixo e Iacyr Anderson Freitas, estão entre os semifinalistas do prêmio.



“Chamou a atenção uma lista com tantos poetas residentes em Minas Gerais, por isso resolvemos celebrar”, diz Selma Caetano, diretora da premiação. O evento será filmado e ficará disponível nas redes sociais do Oceanos. Leia, a seguir, poemas dos cinco semifinalistas que estarão na Jenipapo.

Clara Delgado

(“Arranjos vazios para letras cheias”)





“à falsa ardência dos ossos”

Se falássemos todos a língua

interna, aquela

e fizéssemos parar a dor

plástica da pele

ouviríamos

o sermão dos ossos

saberíamos

a peleja dos pilares

Edimilson de Almeida Pereira

(“A vida não funciona como um relógio”)





“Aventura”





Três entre as árvores

como se cada um

fosse

trezentas vezes três.

Daniel Arelli

(“O pai do artista”)





Sair para ver o mundo

mas não como se lê

um livro

uma carta

um jornal

da esquerda para a direita

de cima para baixo

com sinais de pontuação que são como

sinais de trânsito

instruções para inspirar

expirar

fazer silêncio

fazer sentido





Sair para ver o mundo

como se vê

isto é,

como um pintor





Um mundo presente

e simultâneo

em que tudo

está à vista:





duas ou três peras verdes

um açucareiro branco

uma xícara azul

Nathália Lima

(“Istmo”)









“duelo”





é urgente estender o chão a falha sem rumo

o medo de quebrar

as vértebras e as palavras miúdas

é urgente

medir a altura das fendas

a paragem de águas não escritas

a linha rubra pendurada no escuro

era urgente

entrar e sair sem contorno

ver o seu nome cair

novelo insone e profundo

nesse canto impossível do punho

é perigoso

inutilíssimo

no final

guardar por muito tempo um outro corpo no papel

Prisca Agustoni

(“O úmido centro do homem”)





em círculo depor grãos de arroz

e feijão

pedras pequenas

em círculo cercar o fogo

dizer para a terra, és nossa

aqui é onde nascemos

onde nascem raízes aos ossos,

rebentos às batatas





em círculo se juntar

e entoar o canto que invoca

o úmido centro do homem

“Uma ideia de planta”





Goethe nos ensina

sobre a metamorfose

das plantas (ou seria

dos corpos?)





— a flor simples

tantas vezes

altera-se numa

flor duplicada

— tal qual a vida se duplica em constância





ritual de passagem à inflorescência.





Contrariamente às plantas de Goethe

confundimos os processos

não vemos a transmutação ou vemos?

como se dela nos ausentássemos por um tempo

ou como se qualquer sistema de ramificação

terminasse em topo.





Plantas

quando crescem, também ensinam

e ensinam porque sabem olhar

nós humanos, porém, não olhamos os seus nós

e, por isso, não compartimos, não aprendemos.





É preciso então tomar de posse

uma ideia de planta, cultivá-la desde a semente até os

frutos para com ela aprender a formar

demoradamente — sendo meta, sendo forma.





(Poema de “Olho de boi”, livro de Giovanna Soalheiro Pinheiro pela editora Reformatório, com lançamento na próxima quarta-feira, 18/10, das 19h às 21h, na Livraria Quixote, na Savassi)

Qual foi a sua leitura mais marcante dos últimos tempos?

“Ioga”, do Emmanuel Carrère. É um livro em que ele escreve sobre ele, sobre saúde mental, de um jeito literariamente, me pareceu, muito inovador, bonito. E na verdade, é sobre literatura que ele está falando. A tradução da Mariana Delfini está incrível e espetacular.

Natalia Timerman, autora de “As pequenas chances”