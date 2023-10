Escalação de peso no Festival Literário Internacional de Itabira

671

Flitabira, 31/10 a 05/11, no centro histórico da cidade de Carlos Drummond de Andrade (foto: Reprodução)

Em Itabira

Ailton Krenak, Estevão Ribeiro, Fabrício Carpinejar, Jeferson Tenório, João Anzanello Carrascoza, Leo Cunha, Pasquale Cipro Neto, Paula Pimenta, Rosiska Darcy de Oliveira, Silvana Gontijo estão entre os mais de 100 autores escalados pelos curadores Afonso Borges e Sérgio Abranches para o Flitabira, de 31/10 a 05/11, no centro histórico da cidade de Carlos Drummond de Andrade. O tema da terceira edição é “Arte, Literatura e Correspondências” e haverá homenagens a Conceição Evaristo (que receberá o Prêmio Juca Pato de intelectual do ano) e Candido Portinari.

Ainda em Itabira

A abertura do Flitabira será especial: Pedro Drummond, neto do poeta, e João Candido Portinari, filho do pintor, vão ler trechos das 42 cartas que o autor de “A máquina do mundo” trocou com o artista plástico nas décadas de 1940 e 1950. O público do festival também irá escutar, graças ao trabalho de pesquisadores da Engenharia Eletrônica da UNIFEI (Universidade Federal de Itabira), as cartas de Drummond e de Portinari nas vozes dos missivistas