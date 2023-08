Livros de poesia de Sylvia Plath são reunidos em único volume

671

Sylvia Plath: na redoma da agonia e do mistério (foto: Bettmann) Giovana Proença

Especial para o EM

Na poética de Sylvia Plath (1932-1963), encontramos a voz de uma escritora comprometida com a contemplação do mistério da vida. Para a poeta norte-americana, a escrita foi uma atividade vital. Em uma entrevista concedida ao British Council, ela afirma sobre o exercício da poesia: “Acho que não poderia viver sem. É como pão e água, algo absolutamente essencial para mim.”. A visão de Plath, que reforça a lírica como fundamental à existência, é manifestada na coletânea “Poesia reunida”.





Lançado pela Companhia das Letras, o conjunto é o mais completo publicado no Brasil. O volume reúne os dois livros de poesia de Sylvia Plath: “O colosso” (1960), inédito no país, e “Ariel” (1965), que a consagrou com o público. Além das duas obras, há uma seleção de 42 poemas esparsos, escritos entre 1954 e 1963.





Sylvia Plath é uma das autoras incontornáveis das letras inglesas, uma poeta por excelência. Contudo, a recepção de sua obra enfrenta entraves. De modo paradoxal, estes estão vinculados à própria notoriedade de escritora. O nome de Sylvia Plath foi convertido em mito. Ao lado de escritoras como Virginia Woolf e, aqui no Brasil, Clarice Lispector e Ana Cristina Cesar (uma das tradutoras de Plath), ela é vista como um símbolo da escrita feminina.





A leitura da obra de Plath é também orientada por seu único romance, “A redoma de vidro” (1963), que está para o restante de sua produção assim como “O Grande Gatsby” está para a escrita de Fitzgerald. Soma-se a esses fatores a própria biografia da autora, principalmente o controverso casamento com o também poeta Ted Hughes, apontado por muitos como o seu algoz, e o trágico suicídio de Sylvia aos trinta anos.





Plath está no seleto rol de escritores verdadeiramente cultuados, com uma legião de admiradores – e acentuamos aqui, admiradoras. Mas, também é claro que os versos da poeta tornam-se ofuscados por sua celebridade. Um exemplo disso é que os diários de Sylvia Plath chegaram ao Brasil antes mesmo de uma tradução de “O colosso”. Nesse sentido, a edição da Companhia das Letras aplaca a ausência da poesia de Plath nas estantes brasileiras.





Os versos da poeta são repletos de agonia. Ainda que ela seja vinculada – assim como Anne Sexton – à poesia confessional, o exercício lírico de Sylvia Plath capta com maestria o caos de seu tempo histórico. A angústia da autora recorda “A era da ansiedade”, longo poema de W.H Auden que deu nome ao obscuro contexto que os dois compartilharam, marcado por guerras, sucessivas crises e pela barbárie.





A morte espreita a poética da autora norte-americana. “Morrer/ é uma arte, como tudo./ É algo que conheço a fundo.”, escreve Sylvia Plath. O tom fúnebre alcança um panorama mais amplo em “Paizinho”, um dos seus mais conhecidos poemas. Neste, ela toca os horrores da Segunda Guerra Mundial e do Holocausto, como se fosse uma “Judia indo para Auschwitz, Belsen, Dachau”.





Em outro verso, dos poemas esparsos, ela compara a sua produção a fetos natimortos: “Esses poemas não têm vida: é um triste diagnóstico.”. O contundente tratamento da morte (“Alguém acabou”, escreve Plath, por exemplo) contrasta com a vida que pulsa nas miudezas. No poema de abertura de “Ariel”, “Canção da manhã”, a aurora é a metáfora de um nascimento: “O amor deu corda em você feito um relógio de ouro./ A enfermeira bateu nos seus pezinhos e você veio chorando/ Ocupar um lugar no mundo.”





As cinzas de Hiroshima, o amor que galopa como cavalos, cometas que percorrem o espaço, tulipas vermelhas. São nas imagens inusitadas, pintadas por uma verdadeira mestre da lírica, que a poesia de Sylvia Plath mostra a sua potência. Caixões e redomas são metáforas para a claustrofobia de versos sufocantes. Por outro lado, o mar, uma constante nessa poesia, é o símbolo da imensidão que transborda – em uma de suas fotografias mais famosas, Sylvia Plath está na praia, em um conjunto de trajes de banho, os cabelos louros em cascata contra a pele bronzeada.





Eclética, Plath mobiliza diferentes referências em seus versos. Estas vão desde o transcendental, que ressoa Emily Dickinson, até a zoologia. Em especial, abelhas. O pai de Sylvia, Otto Plath, era especialista na espécie. “As abelhas são todas mulheres”, a autora escreve. A mitologia grega é outro destaque. Em um dos mais belos versos de sua obra, Plath menciona as águas do esquecimento: “Um doce rio Lete é a minha vida”.





A poética de Sylvia Plath olha para as miudezas. Combinações inusitadas, que fogem ou subvertem lugares-comuns da lírica, constroem imagens contundentes. Plath reconfigura artisticamente o cotidiano. O talento da autora para a narratividade não recai em versos simplesmente descritivos. Ela alcança a qualidade essencialmente poética. A forma dos poemas, principalmente em “Ariel”, é marcada por versos entrecortados, no ritmo dinâmico que consagrou Plath.









Tradução sensível





A recriação de uma poética como a da autora norte-americana, repleta de originalidade, só poderia ser efetivada por uma tradutora igualmente sensível às questões líricas. Nesse sentido, o trabalho da poeta brasileira Marília Garcia merece ser destacado. A opção por uma edição bilíngue mostra-se, neste caso, essencial — um grande acerto da coletânea.





Sylvia Plath acessa o tempo suspenso da poesia. A obra da autora norte-americana transita entre a vida moderna da América pós-guerra e uma temporalidade perdida, quase árcade. Seus melhores versos expressam a “era da ansiedade” vivida pela poeta, unindo as angústias do eu-lírico às angústias universais. Uma das mais célebres sentenças de “A redoma de vidro”, “Eu sou, eu sou, eu sou”, é repetida na coletânea, afirmando a vitalidade da poesia em meio à realidade sufocante. Sylvia Plath, a escritora, pode ter saído dos círculos literários precocemente, mas a força de sua obra poética sobrevive em seus versos. A poeta escreve: “Eu, essa mulher-que-sorri./Só tenho trinta anos./E, assim como um gato, sete vidas para viver.”





“Poesia reunida”

Edição bilíngu

De Sylvia Plath

Tradução e organização: Marília Garcia

Companhia das Letras

512 páginas

R$ 139,90



Sylvia e seus versos





Ariel





Pausa no escuro.

Depois um jorro azul impreciso

Feito de rochedos e lonjura.

Leoa divina,

Somos só uma,

Eixo de joelhos e calcanhares! — O sulco

Se abre e vai adiante, ao lado

Do arco pardo

Do pescoço que não alcanço,

Olhos de

Jabuticaba lançam anzóis

Escuros —

Sombras, respingos de um sangue preto

E espesso.

Outra coisa

Me arrasta pelo ar —

Pernas, cabeleira;

O calcanhar a descamar.

Godiva

Branca, vou me desfolhando —

Mãos mortas, dogmas mortos.

Agora sou

A espuma do trigo, o brilho do mar.

O choro da criança

Derrete na parede.

E eu sou

A flecha,

O orvalho suicida

Que se lança pronto para um

Mergulho dentro do

Olho vermelho, no caldeirão da manhã.

Morte & cia





Dois, é claro que são dois.

Parece tão óbvio agora —

Um nunca olha para cima, com olhos cerrados sob

A pálpebra, como os de Blake,

E mostra as marcas





De nascença como sua marca registrada —

A cicatriz de água fervente,

O nítido

Verdigris do condor.

Eu sou carne sangrenta e ele me cutuca

Com o bico: ainda não sou dele.

Diz que não sou fotogênica.

Diz que os bebês são

Fofinhos no frigorífico

Do hospital, um simples

Babado no pescoço

E as ranhuras jônicas

Da camisola mortuária,

Além dos pezinhos.

Ele não sorri nem fuma.

O outro, sim.

Cabelo comprido e notável.

Sacana

Masturba todo o seu glamour,

Ele quer ser amado.

Eu sigo firme.

O frio cria uma flor,

O sereno cria uma estrela,

O sino da morte,

O sino da morte.

Alguém acabou.

Eu quero, eu quero

De boca bem aberta, o deus bebezinho,

Imenso e careca, apesar do rosto infantil,

Implora pelo peito da mãe.

Vulcões secos estalam e cospem,

E a areia irrita os lábios sem leite.

Ele pede, então, o sangue do pai,

Este que criou a vespa, o lobo e o tubarão,

Que arquitetou o bico do atobá.

Com secura no olhar, o inveterado patriarca

Deu vida aos homens de carne e osso,

Fez os espinhos da coroa de arame,

E os espinhos no sangrento caule da rosa.