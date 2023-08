Prêmio Kindle de Literatura define jurados da 8ª edição

671

Eliane Potiguara, Eliana Alves Cruz e Marcelo Freire compõem o júri especial para avalia as obras dos cinco finalistas da 8ª edição do Prêmio Kindle de Literatura (foto: Divulgação)





O Prêmio Kindle de Literatura, premiação que busca reconhecer e celebrar os autores independentes e suas obras de romances originais e inéditos no Brasil, caminha para sua oitava edição. A premiação é realizada pela Amazon Brasil em parceria com o Grupo Editorial Record e a TAG Experiências Literárias.





Os responsáveis por avaliar os livros serão a escritora e poeta Eliane Potiguara, primeira mulher indígena a receber o título de Doutora Honoris Causa pela UFRJ; a escritora Eliana Alves Cruz, autora de “Solitária” e ganhadora de Prêmio Jabuti 2022; e Marcelo Freire, vencedor do Jabuti de 2006 com o livro “Contos negreiros”.





O júri escolhido avalia as obras dos cinco finalistas em diversos critérios, incluindo criatividade, originalidade, qualidade de escrita e viabilidade comercial. Durante o processo, os autores serão anunciados e, destes, apenas um será reconhecido como vencedor.





Todos os cinco títulos finalistas serão apresentados nas comunicações para clientes da Amazon.com.br com um selo de livro “Finalista” na capa da versão original não editada do eBook. Todos os finalistas serão adaptados em versão de audiobook pela Audible, Inc, com o acesso de milhões de integrantes do serviço em mais de 180 países em todo o mundo.





As inscrições para a edição foram abertas em 1º de maio e vão até o dia 31 de agosto. O vencedor receberá o prêmio de R$ 50 mil, além de ter a obra impressa pelo Grupo Editorial Record e contar com uma edição especial limitada na caixa da TAG Curadoria da TAG Experiências Literárias





Os interessados em participar da premiação ainda podem cadastrar suas obras acessando a página oficial do KDP e incluindo a #PrêmioKindle em suas palavras-chave durante a publicação, além de registrar as obras na categoria Ficção.





Para serem avaliados, os livros devem ser romances originais em português do Brasil, que não tenham sido publicados anteriormente, e submetidos exclusivamente ao Kindle durante o período do Prêmio, inscrevendo-os no programa KDP Select. Os termos e condições podem ser encontrados na página do Prêmio Kindle de Literatura.