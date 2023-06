Com cuidado gráfico, livros de poesia conteporânea unem forma e conteúdo

671

Adriana Versiani dos Anjos e Paula Vaz: versos sobre Ouro Preto e poemas que imprimem dignidade e valor aos animais (foto: Divulgação)

Mário Alex Rosa

Especial para o EM

Não é novidade que a poesia contemporânea brasileira é diversa em linguagens, propostas editoriais com livros diferenciados em seus formatos. Para além dos poemas, há um cuidado editorial no formato que cada livro recebe. Vão desde a tipografia tradicional, passando por costuras, tipos e gramaturas de papéis diversos. Além disso, recebem gravuras, desenhos, intervenções tipográficas que fazem dessas edições projetos de rara beleza tanto para os olhos quanto para as mãos, pois são livros, digamos, sensitivos. Editoras como a Impressões de Minas e a Cas’a Edições, de Belo Horizonte, a Quelônio, em São Paulo, têm editado livros em que a qualidade sobressai em conjunto com o que lemos no miolo de suas edições. Numa simplificação rasa poderia dizer que há uma estreita e justa combinação entre forma e conteúdo nas edições. Afora esses três exemplos editoriais, há projetos mais “alternativos” e que não chegam a se configurar como editora propriamente dita, como é o caso da Tipografia do Zé, fixada no bairro Paraíso (me perdoem a liberdade, mas lá é o paraíso dos tipos móveis), na capital mineira.

A propósito disso, essas duas casas editoriais lançaram recentemente dois livros agradabilíssimos tanto no formato quanto no que encontramos dentro. “O reino animal da poesia”, de Paula Vaz (Casa’a edições, 2022) e “Jardim de tanka”, de Adriana Versiani dos Anjos (Tipografia do Zé, 2023) primam pelo cuidado gráfico, pelas cores, fontes, capa, costura etc. São dois livros de poesia que podem cooptar rapidamente os leitores, sobretudo aqueles que admiram livros enquanto objetos. As ilustrações de Júlia Panadés, no de Paula Vaz, são de encher os olhos, desenhos que parecem sair de algum lugar e vão aos poucos ocupando os quatro cantos de algumas páginas do livro. Em “Jardim de tanka”, como não poderia deixar de ser, os tipos móveis/letras desenham as páginas como se quisessem nos lembrar de que letra é desenho também. Entre folhas coloridas, letras ganham alegria nos jardins/folhas nos poemas de Adriana Versiani.

Sem filiar-se a nenhum modismo literário ou de gênero, Adriana Versiani e Paula Vaz, cada uma ao seu modo, vêm atuando no cenário da poesia mineira já há um bom tempo. Paula, com apenas três publicações, mas todas editadas com requinte gráfico, com destaque para a ousadia do primeiro livro “Não se sai de árvore por meios de árvore” (2014) e no terceiro “O reino animal da poesia”. Adriana Versiani, além de ter publicado mais (“Arqueologia da calçada”, 2018, e a luxuosa edição “Diário de A”, 2013), inclusive preciosas plaquetes (“Conto dos dias”, 2007, “A lâmina que matou meu pai”, 2012, “Na sala do piano com Eulália”, 2023), é uma poeta que atua em jornais, revistas, performances, projetos coletivos.

Os dois livros são magrinhos, um com 17 poemas e outro com 13. Em “O reino animal da poesia” o olhar é atentamente voltado para alguns animais como se no silêncio ou no movimento deles a poeta captasse seus sentidos, não importa se é um bicho asqueroso (barata) ou o afeto de outros como o belo poema “O Labrador”. O que interessa à poeta é dar aos bichos a dignidade e o valor de cada um. O reino da poesia não escolhe isto ou aquilo, mas cobra do poeta o que não pode faltar: saber habitar as palavras, e isto a poeta Paula Vaz sabe fazer olhando o tempo da tartaruga, ouvindo o som perturbador de uma mosca: “Vibra, mosca, vibra!// azar dos humanos/se não vibram.//Muitos demoram/a vida toda para saber/que já morreram”. Ou a troca de olhares silenciosos entre nós e um cão ou um gato. O reino animal humanamente está na poesia desse belo livro de Paula Vaz.

Ouro Preto

Sem se vincular a uma tradição nipônica da forma dos tankas ou aos jardins japoneses, a poeta Adriana Versiani se deu a liberdade de compor seus “jardins” olhando profundamente para sua cidade natal: Ouro Preto. Um olhar para jardins internos, recolhidos nos fundos dos casarios de passados que parecem sempre presentes quando avistamos Ouro Preto. Esse livro, tão cuidadosamente editado, celebra uma poeta amadurecida do seu ofício em saber “plantar” versos ao mesmo tempo intuitivamente e rigorosos; como exemplo cito, apenas um dos “tankas”, esse que, mais que música longínqua, na concisa construção rebate e ecoa sonoramente: “Cabeça de névoa/música de cantaria/na Vila Rica//Nessa bateia eu sou só/sonata perdida em dó”.

Na apresentação do poeta Marcelo Dolabela, ele diz que este livro “é, sem dúvida, o melhor trabalho dela. Um passeio à frente – na poética – e um pas-de-deux atrás. Sabendo que o leitmotiv do livro é Ouro Preto, a cidade natal dela”. Não sei se posso concordar totalmente com o saudoso Dolabela, mas “Jardim de tanka” é um delicado grande livro de uma poeta singular.

* Mário Alex Rosa é poeta, artista plástico e crítico literário, mestre e doutorando em literatura brasileira

“Jardim de tanka”

Adriana Versiani dos Anjos

Prefácio de Marcelo Dolabela

Tipografia do Zé

20 páginas

R$ 50

Lançamento da edição artesanal em tiragem limitada e assinada. Sábado (03/06), de 12h às 15h, na Papelaria Mercado Novo (Av. Olegário Maciel, 742, loja 2176, corredor J, Belo Horizonte).

