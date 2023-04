Destaque da uruguaia Fernanda Trias, 'Gosma rosa' conquista o mundo

Fernanda Trias: 'Gosma rosa' na Austrália e no Reino Unido (foto: Editora Moinhos/Divulgação)

"Gosma rosa", um dos destaques entre as autoras latinas lançadas pela editora Moinhos no ano passado, ganha novas traduções no exterior. O romance da uruguaia Fernanda Trias sai na Austrália e no Reino Unido em agosto pela editora Scribe com o título de "Pink slime".A edição francesa, da Actes Sud, chega às livrarias nas próximas semanas e tem recebido críticas entusiasmadas. "Uma distopia poética bem-sucedida, canto melancólico da irremediável desolação do mundo", apontou a revista Lire, citando Camus e Ballard como referências da escritora, apontada como uma das mais promissoras da "nouvelle vague feminina que vem da América Latina".Os elogios são merecidos: ficção distópica com personagens fortes envolvidos em uma situação extrema, "Gosma rosa" é um dos grandes livros lançados no Brasil em 2022. Merece mesmo conquistar o mundo.