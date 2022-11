Primeira leitura: 'Flor de silêncios', de Sidneia Simões

“Renitência”





Por que me adio

em vontades

Quero agora

mas só depois

Porque me ardo

porque me guardo

resguardo

silente e penitente





Por que vadio

em vontades

Quero agora

e não depois

Porque urgente

porque descente

invisto

solvente e renitente





Infinita

anti-horária

arbitrária

um sim

um não

sempre é cedo

nunca tardo

“Afinação”





Viver é a cada instante

uma negação do morrer

desenruga-se

engoma-se

fazem-se filhos

livros

canções

fortunas

estátuas





Vive-se para não morrer

morre-se





Viver é afinar o fim

“Transbordamento”





Nunca se deixou represar

Transbordou-se em cada sonho

Um mar agitado

em rondas e ondas

levantando e caindo

batendo na pedra

molhando a areia

Sidneia Simões (foto: GUTO MUNIZ)

SOBRE A AUTORA





Sidneia Simões é jornalista, atriz e escritora. “Flor de silêncios” é o seu segundo livro de poesia, depois de “Desarmadilha” (2019). É coautora de “3 em contos”, com textos sobre o Natal, em parceria com Hila Rodrigues e Laudeir Borges, além de ter participado de outras coletâneas. Cofundadora, com Laudeir Borges, da Casa da Floresta, espaço cultural no Bairro Floresta, em Belo Horizonte. Foi professora da Prefeitura de Belo Horizonte e servidora do Tribunal de Justiça de Minas Gerais. É pós-graduada em comunicação e gestão empresarial e em língua portuguesa.

FLOR DE SILÊNCIOS