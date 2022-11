Primeira leitura: 'Terra sangria', de Alexandre Marino

O mapa do inferno





O que é o inferno, doce criança?

Há tantos infernos

em teu doce paraíso.

O inferno pode ser esse rio diáfano

cheio de vômitos das máquinas

e peixes assassinados.

O inferno pode ser a casa ao lado.





Queres fugir do inferno, triste criatura?

Não adianta correr pelas ruas

que percorremos todos os dias

como se nos levassem ao futuro.

O inferno não tem endereço fixo

nem convida a uma visita.

O inferno pode ser a única saída.





Conheces o inferno, garota melancólica?

Há meio século se dizia

que o mundo seria um inferno

em cinquenta anos. E agora,

que ares infernais te sufocam,

só falta meio século

para que o inferno aflore.





Ah, bela menina, o inferno

não é um lugar desconhecido,

nem aquela dor que te alucina,

mas este mundo que te rodeia,

os sonhos que te sonharam,

todas as histórias que contaram

enquanto, no berço, dormias.

Pistas





Deixamos pistas por toda parte.

Sangue coagulado na calçada,

um olhar desesperado que perdura

sobre a cegueira da noite escura,

restos de uma fogueira que arde.





Deixamos pistas por toda parte,

uma caixa de pandora cheia de fúria,

sobras de amor em obras de arte,

sinais de um grafite sob o piche,

cicatrizes de torturas renovadas.





Suores, silêncios, lágrimas ressecadas.

Deixamos pistas por toda parte.

Nossas pegadas em tardes de chuva,

prazeres inconfessos, pequenos pecados,

a sombra imóvel no local da partida.





Se deixamos pistas por toda parte,

por que tantas memórias esquecidas?

De nossos sonhos restaram pesadelos,

dos desejos, uma esperança esmorecida.

Jardins fossilizados não exalam perfumes.





Há um adeus a pairar no horizonte,

a dor contagiosa de alguém que chora,

um inocente à espera de um algoz.

O planeta de volta ao ponto de partida

e o amor que muda as cores da aurora.





Deixamos pistas por toda parte.

Mistérios com uma dose de tristeza,

histórias em que ninguém acredita,

uma beleza frágil e aflita.





O pássaro

em pânico





O pássaro invadiu a sala.

O pássaro em pânico

choca-se contra os limites

que o separam do nada

e subvertem seu poder

de buscar o infinito.





O pássaro sobrevoa

as carambolas podres,

a camisa manchada de sangue

abandonada no sofá

e o brilho dos cacos de vidro

sobre o ladrilho.





Sem espaço, o pássaro

percorre o corredor,

repele as flores murchas

no vaso quebrado,

e ao entrar no quarto

pela fresta da porta,

o pássaro ignora

a TV narrando crimes

à mulher morta.





Na cama ensolarada

ela mira a paisagem

onde os pássaros cantam

sem compreender

seus reflexos nas vidraças.

Pêndulos





Não é minha esta cidade

nem seu colo de trapos enlameados.

Uma pedra vaga na rua, talvez

anseie por minha pisada.

Também já não é a mesma,

depois de tantas chuvas,

tanta fuligem,

tantas solidões.





A cidade caminha trôpega

sobre filhos e agregados,

um meteoro os ameaça.

Esta cidade não cabe em meu coração,

é feita de barulhos demais,

silêncios demais,

gente demais nas ruas e porões,

sem saber aonde vai.





Prédios, meros esqueletos

ao meu olhar estranho.

Outros passantes admiram

sua portentosa grandeza,

sua obsessão espelhada,

seu mau-olhado.

Há mofo e rachaduras

no concreto sedutor

que abriga outros esqueletos,

enforcados, feito pêndulos,

contando as horas

do esquecimento.

Alexandre Marino (foto: João Neto/divulgação)

Sobre o autor e o livro

Mineiro de Passos, Alexandre Marino começou na literatura ainda adolescente, quando publicou contos e poemas na revista mimeografada Protótipo, que criou e editou ao lado de outros escritores em sua cidade natal. Jornalista e escritor, mora em Brasília e trabalhou nas redações de O Estado de S. Paulo, Jornal do Brasil e Correio Braziliense, entre outros. “Terra sangria”, o oitavo livro, foi escrito durante a pandemia e com a utilização da poesia como “ferramenta contra o pesadelo”. Na apresentação do livro, Maria Valéria Rezende afirma: “Equilibrista em corda bamba, lá no alto, muito alto, vai o poeta, passo a passo, transformando em poesia as incertezas, as dores, mas sobretudo as esperanças, as pequenas luzes que rebrilham no meio da treva, da neblina que nos cega.”

“Terra sangria”

Alexandre Marino

Penalux Editora

102 páginas

R$ 42

“Sempre um Papo” com autógrafos do autor neste sábado (5/11), das 11h às 14h, na Livraria Quixote (Rua Fernandes Tourinho, 274, Savassi, Belo Horizonte)

O livro pode ser encontrado também no site: editorapenalux.com.br