Lançamentos

(foto: Divulgação)



“A lei de potência: capital de risco e a criação do novo futuro”





De Sebastian Mallaby

Editora Intrínseca

608 páginas

R$ 129,90





Para a maior parte das pessoas – meras mortais colhendo a rapa que sobra das panelas de grandes investidores –, o setor de investimentos e de capital de risco funciona tendo como princípio básico e último a aleatoriedade. Em “A lei de potência”, o jornalista Sebastian Mallaby, duas vezes finalista do Prêmio Pulitzer, defende a importância das habilidades dos investidores e joga luz sobre os bastidores que movimentam as principais novidades que circulam pelo mercado internacional. Munido de informações privilegiadas, o autor tece sua análise, que acaba, inevitavelmente, chegando na maioria dos produtos e serviços que temos disponíveis na atualidade.

(foto: Divulgação)

“Aventuras pela filosofia com meus filhos”





De Scott Hershovitz

Editora Bestseller

378 páginas

R$ 59,90





“Toda criança é uma filósofa”, afirma o professor Scott Hershovitz, da Universidade de Michigan (EUA). Não contente em utilizar o que aprendeu com as inquietudes de seus dois filhos pequenos apenas na sala de aula, o filósofo traz, em “Aventuras pela filosofia com meus filhos”, um passeio leve e divertido por conceitos e ideias filosóficos e ontológicos por meio dos olhos das crianças. Feito para adultos, com uma linguagem simples, aborda assuntos complexos, como autoridade, sexo, gênero, raça, a natureza da verdade e do conhecimento e a existência de Deus por meio das – aparentemente – bobas e triviais indagações dos jovens no começo de suas descobertas.

(foto: Divulgação)

“Da Ilíada”





De Rachel Bespaloff

Editora Âyiné

108 páginas

R$ 52,90





Rachel Bespaloff não era estranha a mudanças e expatriações. Nasceu na Bulgária, em 1897, de família ucraniana, cresceu em Genebra, Suíça, e foi radicada em Paris, para onde se mudou em 1919. Duas décadas depois, na Cidade Luz, começou a leitura de um dos clássicos de Homero, que muito significavam no período sombrio que a Europa enfrentava nos anos 40. “Da Ilíada” foi originalmente publicado em 1943, um ano depois de sua última migração, para South Hadley, Massachusetts, e seis antes de sua morte. Um ensaio no qual ela retrata espetáculo e horror: “A guerra consome as diferenças até a completa humilhação do único: seja seu nome Aquiles ou Heitor, o vencedor se parece com todos os vencedores; o vencido, com todos os vencidos”.

(foto: Divulgação)

“Mulheres”

De Osamu Dazai

Editora Estação Liberdade

272 páginas

R$ 680

Osamu Dazai traz 14 contos com apenas um fator em comum: são narrados por mulheres. Ao examinar mais de perto, contudo, vemos que todas as protagonistas partilham muito mais do que aparentam; as nuances de suas vidas acabam por refletir a condição do feminino no Japão do século 20, no período imediatamente após a Segunda Guerra Mundial. São mulheres que vivem nas sombras, na escuridão, por motivos de força maior ou porque assim desejam. E são mulheres que, eventualmente, mesmo sem querer, espalham o brilho da esperança pelo que ainda há de vir.

(foto: Divulgação)

“O dia Mastroianni”





De J. P. Cuenca

Editora Record

160 páginas

R$ 54,90





Um dia na jornada lasciva e hedonista através dos grandes fulcros urbanos da sociedade contemporânea é o tema de “O dia Mastroianni”, de J. P. Cuenca, que, publicado em 2007, ganha reedição pela Record. O título, com a referência ao ator italiano Marcello Mastroianni, propõe o teor indefinido e contraditório, profundo e ao mesmo tempo superficial com o qual a obra identifica o território e a literatura nacionais. Cuenca, autor de “Corpo presente” (2003), “O único final feliz para uma história de amor é um acidente” (2010) e “Descobri que estava morto” (2016), aborda os clichês de uma geração de jovens de classe média cheia de informações e pretensões artísticas, incapazes de criar algo original.

(foto: Divulgação)

“O jardim de Reinhardt”





De Mark Haber

Editora DBA Literatura

R$ 34,90





“O jardim de Reinhardt” é um monólogo de um só parágrafo no qual o protagonista decide empreender uma jornada até o coração da melancolia. Repleto de angústias cômicas e obsessões literárias, Mark Haber, escritor norte-americano indicado ao Hemingway Award em 2020, conduz uma delirante narrativa que reflete os diversos modos como cada cultura lida (ou tenta lidar) com esse tão complexo conceito, cada vez mais protagonista na sociedade contemporânea.