Leia poemas do novo livro de Adriana Lisboa

Adriana Lisboa





paraquedas colorido





(…) o cosmos onde a gente pode despencar

em paraquedas coloridos.

(Ailton Krenak)





todo o caleidoscópio da vida

do fim ao início

(pense no tempo como

um acompanhamento)

o caco de asteroide em que tropeço

no torrão de multiverso que habito

poeira de poeira

— tudo sorri enquanto

despenco

num paraquedas colorido





répteis





Se houver tempo, devolve a poesia aos répteis

(Edimilson de Almeida Pereira)





se houver tempo

devolve a poesia aos répteis

deixa que ela se estenda ao sol

e infle os pulmões sob as costelas

rústica algo quebradiça

mas a bem da verdade inocentada

desses e de outros adjetivos

se houver tempo

devolve os répteis aos répteis

as matas à sua filigrana

o pântano às suas poças

os mares à sua luz

devolve o humano ao seu

um tanto quanto

ave réptil anfíbio (parentes

há quatrocentos milhões de anos)

capaz de se espraiar pelo tempo

de vida

que ainda houver

e saber que ela também se passa

de graça e à toa

enquanto estranhos fantasmas

degolam-se uns aos outros

no subsolo dos distritos financeiros

e sempre chegam tarde para o jantar





cachorro





a ciência ainda especula

se você distingue bem entre o verde

e o vermelho e o amarelo

e conta que no fundo dos seus olhos

há pigmentos que refletem e amplificam a luz

cento e trinta vezes mais

do que o olho humano

e que diante da tevê o que vê

é uma sucessão de slides

já que enxerga mais quadros

por segundo do que as pessoas





mas quando toco a ponta

do meu nariz no seu

e os nossos olhares se entrançam

não há ciência

talvez não haja nem mesmo história

o que vê a mulher

no cachorro e o que vê

na mulher o cachorro

por trás dos olhos do cérebro da memória

um fundo de mistério mais velho que nós

dois

bichos que refletem

e amplificam a luz









obrigada por perguntar





a saudade

não é da ordem do tempo

mas sim do espaço

não se trata de querer

rever revisitar reencontrar

(reiteração de verbos

num infinitivo infinito)

mas de algo da equipe do corpo

seu acervo de cheiro e ruído

seu buquê de seiva e voz





a saudade é da ordem do espaço

vago

da ordem da fome que come

e não passa

de um frio por dentro do osso

ainda que a cara e a vida

pendurem na parede o certificado

honoris causa:

comigo tudo bem

obrigada por perguntar





reflexões à porta





as pontas dos dedos

uma camada de tinta as fibras da madeira

a serra elétrica e a lixa grossa

o marceneiro os calos das suas mãos

a canção que ele assobiava

ao lixar a porta

quem compôs essa canção

a longa viagem de ônibus

que inspirou a canção e a cidade

para trás para sempre

o motorista do ônibus e suas dores

nas costas e sua camisa limpa e a garrafa

térmica de café que preparou antes de sair

ainda de madrugada

antes de beijar o filho adormecido

e fechar cuidadoso a porta de casa

tocando por um instante

com as pontas dos dedos

a suave camada de tinta

sobre as fibras da madeira

eixo do mundo

dentro e fora

tudo imenso e uma coisa só





um peixe lê drummond





ficou aberto o livro

do lado do aquário

de modo que o peixe lê

sobre a forja do governo

e os soldados de espingarda

à caça de eleições e passarinhos

(mas há os tiros que são só

pelos tiros mesmo)

ficou aberto o livro

e o peixe lê

sobre coisas que não

lhe dizem respeito

nem à temperatura controlada

da água onde respira

nem à comida que todos os dias

deus chacoalha na superfície

do seu pequeno mundo





saem bolhas

em vez de palavras

quando ele arrisca um comentário

e constrangido o peixe se cala (ou

muda de assunto)





a indústria matadeira grassa

mas por enquanto

ainda não ameaça o seu aquário





Sobre a autora





Nascida no Rio de Janeiro, em 1970, Adriana Lisboa é romancista, contista e poeta. Entre outros títulos, lançou os romances “Sinfonia em branco”, “Um beijo de colombina”, “Rakushisha”, “Azul corvo”, “Hanói”, “Todos os santos” e os livros de poesia “Parte da paisagem”, “Pequena música” e “Deriva”, este último pela editora mineira Relicário, que lança agora “O vivo”.













“O Vivo”

Adriana Lisboa

Relicário Edições

84 páginas

Lançamento no dia 1º de julho, às 19h, com a autora, a poeta Claudia Roquette-Pinto e a professora de literatura da UFF Stefania Chiarelli no canal do YouTube da Relicário.

R$ 45,90

Pré-venda a partir de hoje, 18/06, no site da editora: relicarioedicoes.com