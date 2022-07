Saúde: 8 motivos para usar manteiga vegetal no seu dia a dia

Conteúdo Patrocinado é o espaço para as marcas se comunicarem com o público, oferecendo um conteúdo útil em concordância com seus valores

Para que isso dê certo, é necessário se abdicar de alguns alimentos, mas se não precisar abrir mão do sabor, melhor ainda. Um exemplo que está fazendo sucesso no mercado saudável justamente por isso é a manteiga vegetal Vutter, que não oferece apenas um excelente sabor, mas também diversos benefícios no preparo de pratos.





A seguir, conheça um pouco mais sobre a Vutter e por que você deve incluir a manteiga vegetal no seu dia a dia!





8 motivos para inserir manteiga vegetal na sua alimentação





1) Busca por alimentação saudável cresce





A busca por uma alimentação saudável deixou de ser uma tendência e se tornou um hábito de muitas pessoas no mundo inteiro devido aos seus diversos benefícios. Com uma maior consciência, os consumidores não buscam apenas se alimentar bem, mas também produtos que sejam saborosos e oriundos de uma cadeia de produção sustentável.





Dessa forma, os produtos plant based estão ganhando cada vez mais espaço no mercado alimentício. E não é para menos: ela oferece um menor índice de gordura, é ótima para o coração e, no fim das contas, todo mundo só tem a ganhar.





2) Manteiga vegetal Vutter traz vários benefícios à saúde





A manteiga Vutter é uma grande aliada de quem deseja ter uma alimentação mais saudável. Ela foi criada na Nova Zelândia pela cozinheira vegana Aline Paiva, filha do chef de cozinha mineiro Eduardo Avelar, que também está envolvido no negócio e, com cerca de dois anos de existência, o produto já ganhou diversos prêmios.





A Vutter é totalmente plant based (ou seja, não possui ingredientes de origem animal na composição), sem lactose, sem aromatizantes e sem alergênicos. Em sua composição, é possível encontrar ingredientes como óleo de coco, que contém ação antioxidante, cúrcuma, que promover a melhora do efeito da insulina no diabetes e o vinagre de maçã orgânico, que é antioxidante, diurético, fortalece o sistema imunológico e reduz o colesterol.





3) Vutter oferece qualidade de vida





A manteiga Vutter, além de ser uma ótima alternativa às margarinas e manteigas de origem animal disponíveis no mercado, possui um fino acabamento, textura aveludada e base feita de óleo de coco, com alta proporção de ácidos graxos de cadeia média, ácido láurico e polifenóis. É ideal para o preparo de cremes, caramelos, roux, bechamel e para assar bolos, muffins, cookies, brioches e bases para tartelettes.





De acordo com o chef Eduardo Avelar, “a principal vantagem é o sabor – ninguém imagina que não é manteiga se você não falar. O feedback que recebemos, tanto dos chefs de cozinha quanto dos consumidores, é que o produto tem uma textura maravilhosa, um ótimo sabor e é diferente de tudo que há no mercado fit ou vegano”.





O produto atende perfeitamente às necessidades alimentares de atletas e de pessoas com restrições ou dietas especiais sem comprometer o sabor ou qualidade de suas receitas. É um alimento funcional e benéfico para o sistema imunológico, já que possui ação antioxidante, diurética e antiinflamatória.





Se você ainda não acredita que a manteiga vegetal é a melhor opção, confira a seguir mais cinco razões que vão fazer a sua cabeça:





5) A margarina e a manteiga contêm muita gordura trans





A margarina, principalmente, contém muitos ácidos graxos do tipo trans, formados no processo de hidrogenação, que não existem na natureza e que fazem muito mal à saúde.





6) Elas estão relacionadas a diversas doenças





Por conter altas doses de gordura trans, a margarina está relacionada a disfunções imunológicas, diminuição na capacidade de aprendizado e crescimento, aumento de peso, risco de câncer, doenças cardíacas e diversos outros problemas.





7) Os dois produtos aumentam o nível de colesterol





Mesmo se consumidas em pouca quantidade, a manteiga e a margarina aumentam o nível de colesterol de lipoproteína de baixa densidade no sangue.





8) Elas ainda ajudam a entupir artérias e a causar hipertensão





Os dois produtos são capazes de entupir artérias, aumentar o colesterol LDL e aumentar o risco de hipertensão.





Novidades: conheça os sabores da Vutter que estão disponíveis e o que está por vir





Até então, é possível encontrar, no portfólio da Vutter, três sabores principais de manteiga:





Manteiga original : composta de óleo de coco, óleo de girassol, água, lecitina de girassol, sal, vinagre de maçã orgânico e cúrcuma.

: composta de óleo de coco, óleo de girassol, água, lecitina de girassol, sal, vinagre de maçã orgânico e cúrcuma. Manteiga sabor alho : composta de óleo de coco, óleo de girassol, água, lecitina de girassol, sal, vinagre de maçã orgânico, cúrcuma e alho.

: composta de óleo de coco, óleo de girassol, água, lecitina de girassol, sal, vinagre de maçã orgânico, cúrcuma e alho. Manteiga sabor cogumelo porcini: composta de óleo de coco, óleo de girassol, água, lecitina de girassol, sal, vinagre de maçã orgânico, cúrcuma e cogumelo porcini.





Nenhuma delas possui gordura trans, carboidrato ou lactose. Para que sejam bem conservadas, é preciso manter ao abrigo de luz solar e em temperatura máxima até 10ºC. Se houver separação, é necessário misturar bem e retornar para a geladeira.

Mas não acaba aí: a empresa quer continuar produzindo e lançando novos sabores inspirados em sabores regionais do Brasil e de Minas Gerais.





Agora, nos resta aguardar as novidades da marca e continuar provando suas delícias.





Onde comprar os produtos da Vutter?





Muitas lojas de Belo Horizonte e da região metropolitana contam com a manteiga Vutter no estoque. Encontre o estabelecimento mais próximo de você. Se preferir, há também a opção de compra on-line. Confira:









Empório Serena : Avenida Quinta, 108 - Vale do Sol, Nova Lima (MG)

: Avenida Quinta, 108 - Vale do Sol, Nova Lima (MG) Loja Mundo Verde Anchieta : Rua Francisco Deslandes, 855, Loja 01 - Anchieta, Belo Horizonte (MG)

: Rua Francisco Deslandes, 855, Loja 01 - Anchieta, Belo Horizonte (MG) Loja Mundo Verde Belvedere : Avenida Luiz Paulo Franco, 977, Loja 10 - Belvedere, Belo Horizonte (MG)

: Avenida Luiz Paulo Franco, 977, Loja 10 - Belvedere, Belo Horizonte (MG) Loja Mundo Verde BH Shopping : Rodovia BR-356, 3049, Loja 033 - Belvedere, Belo Horizonte (MG)

: Rodovia BR-356, 3049, Loja 033 - Belvedere, Belo Horizonte (MG) Loja Mundo Verde Boulevard Shopping : Avenida dos Andradas, 3000, Piso 1 - Santa Efigênia, Belo Horizonte (MG)

: Avenida dos Andradas, 3000, Piso 1 - Santa Efigênia, Belo Horizonte (MG) Loja Mundo Verde Buritis : Avenida Professor Mário Werneck, 1225, Loja 01 - Estoril, Belo Horizonte (MG)

: Avenida Professor Mário Werneck, 1225, Loja 01 - Estoril, Belo Horizonte (MG) Loja Mundo Verde Castelo : Avenida dos Engenheiros, 560, Loja 10 - Castelo, Belo Horizonte (MG)

: Avenida dos Engenheiros, 560, Loja 10 - Castelo, Belo Horizonte (MG) Loja Mundo Verde Prudente : Avenida Prudente de Morais, 563 - Santo Antônio, Belo Horizonte (MG)

: Avenida Prudente de Morais, 563 - Santo Antônio, Belo Horizonte (MG) Loja Mundo Verde Santa Efigênia : Rua dos Otoni, 939 - Santa Efigênia, Belo Horizonte (MG)

: Rua dos Otoni, 939 - Santa Efigênia, Belo Horizonte (MG) Site Vegbell: www.vegbell.com.br/buscar?q=vutter





Sobre a Vutter





Nascida na Nova Zelândia, a Vutter é uma marca de manteiga vegetal que chegou ao Brasil no fim do ano passado. Com os sabores original, alho e porcini (um tipo de cogumelo comestível), o produto já está fazendo a cabeça (e o paladar) de chefs e amantes da gastronomia.