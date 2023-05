Sicredi vai distribuir R$ 2,5 bilhões de resultados aos associados

Conteúdo Patrocinado é o espaço para as marcas se comunicarem com o público, oferecendo um conteúdo útil em concordância com seus valores

O Sicredi, primeira instituição financeira cooperativa do Brasil e presente nos 26 estados e no Distrito Federal, vai distribuir R$ 2,5 bilhões diretamente aos seus associados em conta corrente, poupança ou remuneração ao capital social.





A distribuição dos resultados é um dos diferenciais do modelo cooperativista e é realizada anualmente a partir dos resultados positivos obtidos no exercício do ano anterior. Conforme balanço da instituição, em 2022, o Sicredi registrou R$ 5,9 bilhões de resultado líquido, o que representa alta de 24% em relação ao ano anterior.





“No nosso modelo, a distribuição dos resultados para cada associado é calculada conforme a sua utilização de produtos e serviços da cooperativa, ou seja, proporcionalmente a sua geração de receita. Dessa forma, o dinheiro retorna aos associados, movimentando a economia local e se transformando, de forma concreta, em mais oportunidades”, explica o presidente da Central Sicredi Sul/Sudeste, Márcio Port.





Investimentos sociais





Além dos valores distribuídos aos associados a partir dos resultados, foram direcionados mais de R$ 300 milhões para investimentos sociais que visam apoiar projetos sociais de interesse coletivo, voltados à educação, cultura, esporte, saúde, meio ambiente, segurança e inclusão social.





“O impacto positivo que geramos enquanto instituição financeira cooperativa vai além da melhoria da qualidade de vida dos nossos mais de 6,5 milhões de associados no País, pois os valores do cooperativismo impactam a todos que buscam uma sociedade mais próspera. Neste sentido, nosso compromisso não se dá só por meio da oferta de soluções financeiras e adequadas às diferentes realidades, como também por intermédio de nossos programas, iniciativas e ações que desenvolvem as pessoas e as localidades onde estamos presentes”, ressalta o presidente da Central Sicredi Sul/Sudeste, Márcio Port.

Atualmente, o Sicredi está presente em 1.796 municípios brasileiros. Em mais de 200 cidades, é a única instituição financeira fisicamente presente.









O Sicredi em números nacionais





+ 6,5 milhões de associados;

40 mil colaboradores;

presente em 1,7 mil municípios;

2,4 mil pontos de atendimento ;

única instituição financeira em 200 cidades;

R$ 5,9 bilhões de resultado líquido;

R$ 271,9 bilhões em ativos;

R$ 31,2 bilhões em patrimônio líquido;

R$ 185,3 bilhões em depósitos totais;

R$ 177 bilhões em carteira de crédito.





Sobre o Sicredi

O Sicredi é uma instituição financeira cooperativa comprometida com o crescimento de seus associados e com o desenvolvimento das regiões onde atua. Possui um modelo de gestão que valoriza a participação dos mais de 6,5 milhões de associados. Com mais de 2.400 agências, o Sicredi está presente fisicamente em todos os estados brasileiros e no Distrito Federal, disponibilizando uma gama completa de soluções financeiras e não financeiras.