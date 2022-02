PUC Minas lança nova graduação em Ciência de Dados com projeto diferenciado

Conteúdo Patrocinado é o espaço para as marcas se comunicarem com o público, oferecendo um conteúdo útil em concordância com seus valores

O professor Hugo Bastos de Paula, coordenador do Curso de Ciência de Dados da PUC Minas, diz que "é preciso extrair conhecimento a partir do grande volume de dados gerado e produzir valor, não só para as empresas, mas para as pessoas" (foto: PUC Minas/Divulgação)



Em 2020 o mundo gerou 40 trilhões de dados de acordo com a Gartner, consultoria mundial em pesquisa e aconselhamento em tecnologia. Cada story publicado no Instagram, cada postagem no LinkedIn ou informação inserida na rede alimentam esse montante, que dobra a cada dois anos. Estima-se que estes dados estejam sendo utilizados por 80% das lideranças mundiais para tomadas de decisões estratégicas.





Atenta ao mercado, a PUC Minas lançou a graduação em Ciência de Dados. O grande desafio das empresas tem sido encontrar profissionais capacitados para organizar e analisar esses volumes massivos.





Desde que foi eleita pela Harvard Business Review como a profissão mais atraente do século XXI, a demanda por profissionais de Ciência de Dados vem crescendo exponencialmente e enfrentando o grande desafio da falta de profissionais qualificados. A área está cada vez mais inserida nas atuais demandas da sociedade contemporânea e exige profissionais com perfil adequado para responder aos seus desafios. %u200B





É o caso de Yuri Guerra. Formado em Sistemas de Informação, ele atua como analista de banco de dados em uma empresa que desenvolve sistemas para a área de saúde e buscou a pós-graduação lato sensu em Ciência de Dados e Big Data do Instituto de Educação Continuada da PUC Minas para se qualificar.





“Enquanto trabalhava como analista de dados, surgiu uma demanda que não conseguia resolver. Pesquisando um pouco foi quando eu me deparei a primeira vez com um problema em que deveria trabalhar com uma previsão. Como não tinha conhecimento do assunto, comecei a pesquisar mais sobre a área e vi que me identificava bastante. Foi quando decidi que era hora de voltar a estudar. Resolvi fazer uma pós-graduação, pois achei que teria uma grade mais completa, focando a área de estatística e machine learning”, conta Yuri, que acredita que o curso lhe apresentou uma trilha de conhecimento que ele deveria buscar e que o grande diferencial de um profissional com formação em ciência de dados não está na formação em si, mas saber resolver problemas de negócio através de dados. “A especialização norteou os meus estudos e me deu base para aprofundar e entender melhor algumas ferramentas e conceitos, que hoje aplico em meu trabalho”.





Foi a partir dessa necessidade do mercado que a nova graduação da PUC Minas foi pensada. A Universidade passa a oferecer neste ano de 2022 o Curso de Bacharelado em Ciência de Dados , com o objetivo de formar profissionais preparados para extrair valor da quantidade torrencial de dados gerados pelas organizações de diversos segmentos.





“O Curso de Ciência de Dados vai misturar a computação e a estatística para conseguir tratar e processar um volume de dados imenso que tem sido produzido pela humanidade em todas as áreas: saúde, agricultura, comércio, finanças, indústria, educação, comunicação, entre outras. É preciso extrair conhecimento a partir desse volume de dados e produzir valor, não só para as empresas, mas para as pessoas”, explica o professor Hugo Bastos de Paula, coordenador do Curso.





Prédio da PUC Minas Praça da Liberdade onde funciona o Curso de Ciência de Dados (foto: PUC Minas/Divulgação)





Mas, na prática, o que isso significa? “No sistema financeiro, fazer a identificação de fraude; no sistema de saúde, identificar novos remédios, novas proteínas, novas moléculas que podem ser utilizadas; na área de comércio, identificar perfil de consumo e interesse do consumidor; na área de educação, identificar falhas, motivação, engajamento do aluno; no jornalismo, mostrar tópicos de tendências que podem ser interessantes para produzir reportagens. O Curso de Ciência de Dados vai ensinar a processar toda essa informação que está sendo produzida”, exemplifica.









Curso de Ciência de Dados forma profissionais que podem atuar em 3 eixos distintos





Hugo explica que a graduação em Ciência de Dados da PUC Minas é dividida em três eixos de formação, que resulta em três profissionais distintos, mas com funções complementares. Conheça estes eixos:





Engenheiro de Dados





O primeiro deles é o engenheiro de dados, que é o profissional responsável pela coleta e ingestão dos dados nos sistemas para a produção de conhecimento. “É o especialista no tratamento do dado propriamente dito”, resume o professor.





Cientista de Dados





Já o segundo perfil é o cientista de dados. “É o profissional que vai fazer a análise e modelagem e criar modelos preditivos que vão conseguir extrair perfis de consumo e gerar sistemas computacionais baseados em dados”, explica.





Analista de Dados





O terceiro perfil é o analista de dados. “Em geral, é o profissional que pega esses modelos e esses dados produzidos pelo engenheiro e pelo cientista de dados e produz a parte mais visual, que são os dashboards, os gráficos, os sistemas computacionais que mostram as tendências e ajudam as pessoas a enxergarem os dados, a tomarem as decisões, analisarem aquilo que foi produzido para poderem realmente tirar conclusões e transformar essas conclusões em ações”, afirma.





“O Curso de Ciência de Dados da PUC Minas foca nesses três eixos de formação e vai formar um profissional capaz de atuar nessas três áreas: Engenharia de Dados, Ciência de Dados e Análise de Dados”.





Para ele, o mercado vivencia atualmente com a Ciência de Dados o que aconteceu com a Informática há algumas décadas, ou seja, é um caminho sem volta. “Há cerca de vinte anos só as empresas de informática contratavam analistas de sistemas e hoje em dia todas as empresas têm um setor de TI, e isso agora está acontecendo com Ciência de Dados. Isso é uma grande mudança que gera ampliação enorme, exponencial do mercado de trabalho do cientista de dados”, opina.





Para formar este profissional, é necessário aliar os conhecimentos em computação, como Algoritmos, Banco de Dados, Mineração de Dados, Aprendizado de Máquina, Recuperação de Informação e Processamento Distribuído para soluções em Big Data, assim como conhecimentos das áreas de Estatística e Matemática, como Estatística Descritiva, Inferencial e Multivariada, entre outras.





O currículo também inclui disciplinas de formação humanística que abordarão temas éticos necessários para a formação completa do profissional, a realização de eventos com a participação de empresas de tecnologia, permitindo o contato dos alunos com a tecnologia da área aplicada à indústria e incentivando o empreendedorismo.





“O Curso de Ciência de Dados da PUC Minas foi construído baseado nas últimas diretrizes curriculares, não só nacionais da área de computação, mas também internacionais da ACM, que é a Association for Computing Machinery, e do IEEE, Institute of Electrical and Electronics Engineers. Então, nós estamos trabalhando com diretrizes curriculares ultramodernas, trabalhadas em tendências nacionais e internacionais, até porque com o mundo globalizado hoje em dia não existe isso de empresa nacional mais”, pontua.





Desde o primeiro período do curso, o estudante já pode iniciar projetos em laboratórios bem equipados (foto: Raphael Calixto)





Projetos de extensão e laboratórios super equipados permitem experiências reais durante a formação





Outro diferencial é a abordagem em que o curso se baseia, chamada Formação Por Projetos. Desde o primeiro período, o estudante vai vivenciar na prática a profissão e já pode até mesmo iniciar o seu portfólio.





“Ele vai pôr a mão na massa, com programação desde o primeiro período, trabalhando com problemas práticos, com parcerias de empresas e parcerias da sociedade na área de Extensão. Então, esse aluno pode esperar ter o conhecimento mais moderno, com estrutura curricular mais moderna, com o que há de tendência no mundo, junto com os laboratórios mais bem equipados, além de trabalhar desde o início em projetos reais”.





Com essa formação multidisciplinar, as principais áreas de atuação são:

desenvolvimento de métodos e modelos para identificação de padrões;

descoberta de conhecimento e recuperação de informação, a partir de dados;

desenvolvimento de algoritmos para implementação de modelos;

desenvolvimento de sistemas computacionais que sirvam de suporte aos modelos e métodos desenvolvidos;

administração e gestão de projetos, etc.





Poderá ainda trabalhar em empresas públicas e privadas, de diversos setores, interessadas em extrair valor a partir de dados, ou em centros de pesquisa.