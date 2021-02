Cursos de Engenharia da PUC Minas estão entre os melhores do país

Conteúdo Patrocinado é o espaço para as marcas se comunicarem com o público, oferecendo um conteúdo útil em concordância com seus valores

Laboratório utilizado pelos alunos de Engenharia Química, no Campus Coração Eucarístico (foto: Divulgação/PUC Minas)



melhores cursos de Engenharia do Brasil Os , sendo 90% deles com nota 4 no CPC/MEC, o que significa altíssima qualidade; as mais variadas opções na área e 72 laboratórios de ponta, além de desfrutar de empregabilidade muito alta (primeiro e segundo lugares em pesquisas como o Ranking da Folha de S. Paulo) e currículo sempre atualizado com o mercado de trabalho. Esses são alguns dos diferenciais dos cursos de Engenharia da PUC Minas.





Os cursos, reunidos no Instituto Politécnico da PUC Minas, o Ipuc, estão com inscrições abertas para ingresso neste ano de 2021 por meio do Processo Seletivo Simplificado. São diversas opções nos vários campi e unidades da Universidade, cujas inscrições para ingresso ainda neste semestre podem ser feitas até o dia 8 de março.





O diretor do Ipuc, professor Attenister Tarcísio Rego, acredita que em 2022 haverá muita evolução no Brasil na área da Engenharia, contrastando com a crise em que o país está inserido desde 2016. “O país não pode ficar parado, sem energia, infraestrutura, produção”, observa. “Sem Engenharia o país fica estagnado”. De acordo com ele, a Engenharia Civil já está se recuperando no Brasil, estimulando outras áreas da economia.





“Vamos viver uma época boa a partir do segundo semestre deste ano, e quando esses alunos estiverem se formando, daqui a cinco anos, haverá mais estágios, empregos”, analisa o professor. “O profissional será muito bem aceito pelo mercado, será um profissional de sucesso”.





Cursos contam com 72 laboratórios com tecnologia de ponta





Entre os laboratórios do Ipuc, que reúne as engenharias da Universidade, destacam-se o SIMCenter, o Centro de Excelência em Simulação de Dinâmica e Segurança Ativa Veicular, com o que há de mais moderno em tecnologia. Outro destaque é o CPMEC, Centro de Pesquisa em Motores, Emissões e Combustíveis. Na Engenharia Aeronáutica, o curso dispõe de hangar real de companhia aérea, com simulador de voo.





O Ipuc também dispõe do Microscópio Eletrônico de Varredura, um equipamento de altíssimo nível, dotado de tecnologia de ponta, permitindo ampliar uma imagem em até 50 mil vezes. O professor Attenister cita também laboratórios de controle, informática e redes com sistemas e equipamentos sempre atualizados, além dos laboratórios de análise em Engenharia Química e da Engenharia de Produção.





Em seus diversos campi e unidades, são ofertados os cursos de Engenharia Eletrônica e de Telecomunicação, Engenharia Elétrica, Engenharia de Energia, Engenharia Civil, Engenharia Mecânica, Engenharia Química, Engenharia Aeronáutica e Engenharia de Produção, alguns em formato híbrido, com aulas presenciais e a distância.





Laboratório de Engenharia Química no Campus Coração Eucarístico (foto: Marcos Figueiredo/PUC Minas)





Conheça os cursos oferecidos pela faculdade de Engenharia da PUC Minas





Engenharia de Energia





Uma das boas opções é o Curso de Engenharia de Energia, ofertado no Campus Coração Eucarístico. Afinado com a atual realidade de crescente demanda energética, o curso forma profissionais habilitados ao trabalho tanto no meio acadêmico como em empresas, atuando nos ramos de projetos, consultorias, implantação de sistemas de abastecimento energético, racionalização e modernização desses sistemas.





Engenharia Civil





Já o Curso de Engenharia Civil contempla as várias áreas de atuação do engenheiro civil, que projeta e constrói edifícios, rodovias, ferrovias, pontes, viadutos, além de atuar em obras de drenagem, irrigação, saneamento urbano e rural. O Curso de Engenharia Civil é oferecido nas unidades do Barreiro, São Gabriel e Praça da Liberdade e também nos campi Coração Eucarístico e Poços de Caldas.





Engenharia Elétrica





O Curso de Engenharia Elétrica forma um bacharel responsável, entre outras áreas, pela concepção e operação da geração, transmissão e distribuição de energia elétrica. Ele concebe, projeta, constrói e realiza a montagem, operação e manutenção de instalações de energia e industriais, além dos sistemas de medição e de controle, analisando as diversas alternativas tecnológicas e de custo final dos investimentos. O Curso de Engenharia Elétrica é oferecido nos campi Coração Eucarístico, Contagem e Poços de Caldas.





Engenharia Eletrônica





Com o olhar atento para os desafios que o processo de desenvolvimento do Brasil apresenta, a PUC Minas oferece no Campus Coração Eucarístico também o Curso de Engenharia Eletrônica e de Telecomunicação. O curso forma profissionais para atuar no desenvolvimento, manutenção e gerenciamento de projetos de sistemas eletroeletrônicos, de sistemas computacionais dedicados, de automação e de comunicação, com ou sem fio, voltados para as áreas industriais, comerciais e residenciais.





Engenharia Mecânica





O Curso de Engenharia Mecânica é oferecido nos campi Coração Eucarístico e Contagem e unidades Praça da Liberdade e São Gabriel. O bacharel em Engenharia Mecânica atua na área automotiva, aeronáutica, indústria de óleo e gás, mineração, siderurgia, energia, naval, projetos de equipamentos para variados setores da indústria e prestação de serviços. No Campus Coração Eucarístico o curso oferece, adicionalmente, linha de formação em Mecatrônica.





Engenharia Química





Oferecido nos turnos manhã e tarde, no Campus Coração Eucarístico, o Curso de Engenharia Química está ligado aos processos industriais em que diferentes matérias-primas são transformadas em produtos de maior interesse para a sociedade. O curso habilita profissionais para atuar na busca de soluções de problemas tecnológicos relevantes para a humanidade, direcionados a áreas vitais como água, alimentos, energia e ambiente.





Hangar localizado na unidade São Gabriel, para uso do curso de Engenharia Aeronáutica (foto: Raphael Calixto/PUC Minas)





Engenharia Aeronáutica





Outra opção é o Curso de Engenharia Aeronáutica na Unidade São Gabriel, que tem como objetivo a formação de profissionais que poderão atuar tanto nos setores industriais de concepção do projeto de fabricação de aeronaves, quanto na área de gestão de serviços de manutenção e inspeção e gestão aeroportuária. O curso conta com a estrutura de um hangar, com um jato executivo, simulador de voo e diversos laboratórios para testes, estudos e pesquisas, além de plataformas utilizadas na indústria.





Engenharia de Produção





Também integra o Ipuc o Curso de Engenharia de Produção, oferecido nas unidades da Praça da Liberdade e Barreiro e também nos campi Coração Eucarístico, Betim e Poços de Caldas, além da modalidade híbrida pela PUC Minas Virtual. O curso forma um profissional versátil, que pode atuar em organizações manufatureiras, de construção, nas empresas de serviços, nas instituições e empresas públicas ou no próprio empreendimento. O bacharel em Engenharia de Produção é um profissional versátil e com formação para atender às necessidades de integração entre diferentes áreas de conhecimento dentro das organizações empresariais.





