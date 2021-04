Gestores investem em Timesheet para acompanhar a produtividade da equipe

Conteúdo Patrocinado é o espaço para as marcas se comunicarem com o público, oferecendo um conteúdo útil em concordância com seus valores

Com a quantidade de tarefas que precisamos executar diariamente, é essencial que o tempo seja monitorado para conseguirmos dar conta dessas demandas - e cumprir as mais importantes. Contar com o apoio de soluções tecnológicas para o setor de RH é de extrema importância para acompanhar a produtividade da equipe.





A produtividade de uma pessoa não está relacionada à quantidade de atividades que ela tem para fazer, mas sim, na administração do seu tempo, bem como nas prioridades que esse profissional estabelece em seu dia a dia.





Vamos falar sobre Timesheet e como ele pode aumentar a produtividade da sua empresa!





Entenda o que é o Timesheet





Trata-se de uma ferramenta de gestão de tempo essencial para qualquer setor de uma empresa, pois ela permite fazer o cálculo de tempo em que cada profissional gasta para realizar determinada tarefa.





Existe então uma ferramenta chamada Timesheet? Não! Esse nome está associado à função que ela desempenha (planilha de horário).





Ao realizar uma atividade, o colaborador deve clicar no item de contagem de tempo através da ferramenta de gestão de tempo ou da planilha, fazendo com que seja possível mensurar o período exato em que ele começou e terminou a tarefa.





Qual é a importância do Timesheet?





Uma das vantagens dessa ferramenta de gestão de tempo é que os líderes e gestores terão muito mais autonomia na distribuição de tarefas aos colaboradores, evitando que se acumulem.





Sabendo exatamente qual é o tempo gasto em cada atividade, os recursos serão otimizados e os prazos mais facilmente cumpridos. Há duas formas de manusear o Timesheet: automática (basta o colaborador reportar o início e o término da atividade) ou manual (ele deve iniciar e parar a ferramenta de gestão de tempo manualmente).





Assim, cada colaborador tem acesso ao seu próprio painel de atividades, podendo melhorar a performance de tempo dispensado a cada tarefa.





Como o Timesheet pode ajudar a minha empresa?





Vimos que o Timesheet monitora o tempo gasto em cada atividade, gerando mais produtividade ao seu time. Vamos conferir outras vantagens desta ferramenta:





Ajuste de demandas





Com o uso do Timesheet, o gestor consegue administrar e visualizar a demanda ideal para cada colaborador.





Foco nos resultados





Com a mudança da dinâmica empresarial, um colaborador não precisa necessariamente estar no escritório das 08 da manhã até as 18 da tarde, pois se ele concluir as atividades que lhe foram confiadas até as 16 horas, por exemplo, os resultados positivos serão os mesmos!





Eficiência nas avaliações





Confiar somente em métodos humanos para avaliar se um colaborador é produtivo ou não, acaba sendo um pouco superficial, já que não há como medir em que período do dia ele estava mais ou menos produtivo.





Com o Timesheet, é possível visualizar de forma ampla a eficiência de cada colaborador, emitindo relatórios precisos sobre o trabalho de cada um.





Identificação dos profissionais que estão sobrecarregados





Com uma visão ampliada, é possível verificar quais os profissionais que estão sobrecarregados, distribuindo ou mesmo alocando uma tarefa de um para o outro.





Quais são os indicadores do Timesheet





O tempo que cada funcionário gastou para realizar uma tarefa é algo que o Timesheet calcula muito bem, além de saber quantos recursos foram investidos em determinadas tarefas (ROI - Retorno Sobre Investimento).





O cálculo inclui também o valor da hora de cada profissional, a fim de que os valores sejam pagos corretamente. A ferramenta consegue mensurar também quais trabalhos/clientes foram mais rentáveis naquele período.





Como aplicar corretamente o Timesheet?





Os empregadores, líderes e gestores devem pesquisar por ferramenta de gestão de tempo, pois existem várias plataformas e softwares disponíveis no mercado.





Sabendo os benefícios de se utilizar esse tipo de ferramenta, é hora de começar a usar em sua empresa a fim de manter a equipe de trabalho sempre produtiva e motivada.





As ferramentas de Timesheet podem ser utilizadas em qualquer negócio, principalmente aqueles onde há um número grande de colaboradores em diversos setores.





Os líderes e gestores devem saber exatamente o que monitorar dentro da ferramenta, quais os resultados esperados, como manuseá-la da melhor forma e quais são os profissionais mais e menos ocupados.





