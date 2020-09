Conheça 6 ferramentas para otimizar o dia a dia da sua empresa

Conteúdo Patrocinado é o espaço para as marcas se comunicarem com o público, oferecendo um conteúdo útil em concordância com seus valores

(foto: Freepik)



Hoje, o papel dos profissionais de Recursos Humanos das empresas toma rumos diferentes. Isso porque, a gestão de pessoas, além de ser de fundamental importância para a saúde do negócio, o setor de RH auxilia na tomada de decisões essenciais das organizações. Para acompanhar tamanha importância, velhos moldes também ficaram para trás, dispensando as planilhas manuais para dar lugar às variadas ferramentas.





É cada vez mais comum, as empresas contarem com mecanismos que auxiliem na gestão de pessoas. Neste post, você vai entender a importância das ferramentas de RH para gerenciar equipes e para a manutenção do seu negócio.





Veja lista com as seis ferramentas





1) Mapeamento comportamental





O mapeamento comportamental é, basicamente, identificar as competências e características de uma pessoa. Como é essencial conhecer o comportamento do colaborador que será contratado, muitos profissionais de RH já lançam mão desse recurso para o processo seletivo das empresas, ou simplesmente para melhorar o relacionamento interno das equipes. Hoje, já existem ferramentas que auxiliam nesse processo, tal como a Finxs.





2) Armazenamento em nuvem



Esse recurso já é utilizado pela maioria das empresas, seja de pequeno ou grande porte. O armazenamento em nuvem permite que arquivos sejam compartilhados e acessados por todos os envolvidos no projeto. O que, além de facilitar o cotidiano, centraliza as informações e mitiga o risco de perdas. O Google Drive é o principal exemplo que podemos citar aqui, possuindo ferramentas como o Google Agenda, Docs, entre outros





3) Pesquisa de clima organizacional





Realizando uma pesquisa de clima organizacional, é possível descobrir se as atuais estratégias estão sendo benéficas ou prejudiciais à estrutura de trabalho da empresa. Assim, é possível mensurar a criação de novas ideias e identificar possíveis obstáculos à saúde do negócio. Algumas ferramentas que auxiliam na realização desse processo são Feedz, SurveyMonkey e Insight Gestão.





4) Controle de Processos





Contar com um mecanismo que agilize o controle de processos do negócio é fundamental. Assim, algumas metodologias de forte presença no mercado atualmente se tornam auxiliadoras para o profissional de RH. Uma vez que é preciso poupar o financeiro e ao mesmo tempo garantir qualidade do serviço, nada mais prático do que utilizar novas tecnologias para tal. Mitigue os riscos de erros e atraso nos projetos usando ferramentas como PDCA, Six Sigma e Matrix BÁSICO.





5) Gestão de Tarefas





Gerir as tarefas do colaborador, bem como acompanhar a realização de cada etapa, é imprescindível para o andamento do negócio. Se não há sinergia entre o tempo investido, a qualidade das demandas e a entrega de projetos dentro do prazo, isso não é possível. Assim, deixar de lado controles manuais para investir em uma ferramenta que confere agilidade é uma medida inteligente. Alguns exemplos de mecanismos para gestão de tarefas são o Trello, Evernote e Runrun.it.





6) Controle de ponto





Para a gestão de pessoas, é preciso prestar atenção especial. Isso porque, sem um controle assíduo da jornada de trabalho, os processos se tornam mais burocráticos e bons resultados deixam de existir. Além de, é claro, os casos que levam a processos judiciais. Contar com um software que armazene as informações em nuvem e auxilie nesse controle diário é essencial.





A automatização utiliza a tecnologia para facilitar a gestão e tornar o controle da jornada de trabalho mais simples. É o caso da Ortep, que conta com soluções tecnológicas para o seu controle de ponto. Confira nosso site para conhecer mais sobre os nossos serviços!





A importância das ferramentas de RH na gestão de pessoas





Como já dissemos, o RH ocupa um espaço cada vez maior dentro das organizações. Seja no recrutamento de novos talentos, no controle de processos ou treinamento dos colaboradores, é inegável que o profissional de RH tem papel fundamental para um bom funcionamento do negócio.





E, para otimizar esse trabalho e conseguir lidar com todas as demandas, é preciso contar com a tecnologia. De nada adianta traçar estratégias e projetos que levarão a empresa a outro patamar se não houver meios para tal. É essencial colocar o planejamento na prática. Assim, as ferramentas de RH podem exercer papel ainda mais importante nesse processo.





É inviável, caro e desgastante manter processos manuais em circulação dentro da empresa. Com uma ferramenta de RH, as informações são centralizadas e facilmente acessíveis, oferecendo maior mobilidade e flexibilidade ao seu controle.





O papel do RH no futuro da gestão de pessoas





O futuro é tecnológico. Dessa forma, ignorar a automatização dos processos e seguir com soluções manuais é inviável. Além de prejudicar o seu próprio cotidiano enquanto profissional de Recursos Humanos, a empresa também sai perdendo. Isso porque, sem uma organização efetiva dos colaboradores, tarefas e projetos em vigor, não há uma ciclicidade dos processos.





O papel do RH é guiar a organização durante esse período de transição tecnológica. Não deixar para amanhã o que se pode fazer hoje é o lema que devemos seguir para não ficarmos para trás. Afinal, todos já estão fazendo a mesma coisa; não vale a pena perder autoridade no mercado pelo medo de se atualizar.





Assim, comece a considerar as soluções tecnológicas como um aliado, não inimigo, da sua rotina. Um bom primeiro passo para isso é contar com ajuda na gestão de pessoas, que é um dos principais focos da Ortep.





Conheça mais os nossos serviços e confira o que você pode fazer para garantir o sucesso do seu negócio hoje!





Não deixe também de continuar navegando no nosso blog para mais conteúdos na área de Recursos Humanos. Até mais!