Conheça as soluções tecnológicas que ajudam a salvar vidas em Minas Gerais

Conteúdo Patrocinado é o espaço para as marcas se comunicarem com o público, oferecendo um conteúdo útil em concordância com seus valores

(foto: MV/Divulgação)



O cuidado com a saúde e as profissões relacionadas ao setor são bem antigas. No entanto, com o passar dos anos, os avanços tecnológicos também têm contribuído para o desenvolvimento do atendimento médico. Aplicativos, softwares, alarmes inteligentes e sistemas de faturamento estão auxiliando diariamente hospitais mineiros e ajudando a salvar vidas em Minas Gerais





Neste cenário, algumas empresas foram essenciais na transformação da saúde digital, investindo na criação destes tipos de soluções. A MV, líder na América Latina no desenvolvimento de sistemas para a saúde, é uma delas.





Há 34 anos a MV investe em novas tecnologias para o desenvolvimento de sistemas para a saúde





Completando 34 anos de história no dia 20 de julho, a instituição desenvolve tecnologias que facilitam a rotina das instituições do setor, desde soluções de gestão integradas para hospitais , clínicas, operadoras, centro de medicina diagnóstica, rede pública de saúde e pacientes.





Com atuação no Brasil e no exterior, a companhia tem 2.525 unidades usuárias espalhadas em 10 países da América Latina e África como Angola, México, Equador, Argentina, Panamá, Peru e Uruguai, que utilizam os produtos MV para oferecer agilidade, precisão e segurança na prestação de serviços na saúde.





Na rede pública são mais de 22 milhões de vidas impactadas pelas soluções no Brasil. Em Minas, por exemplo, a MV atende a Unimed de Belo Horizonte, o Hospital Mater Dei, o Hospital Mário Penna, o Hospital da Baleia, a Santa Casa de Juiz de Fora, o Hospital Risoleta Tolentino Neves, além da rede de saúde da Prefeitura Municipal de Belo Horizonte.





Fundada em 1987 através da visão empreendedora do empresário gaúcho Paulo Magnus, a companhia acabou ganhando o DNA pernambucano e iniciou suas atividades no Recife/PE apenas um ano depois da sua criação. Com a sede estabelecida na capital pernambucana, a MV também tem escritórios em várias cidades do Brasil, incluindo Belo Horizonte.





“A empresa nasceu com o compromisso de tornar a gestão da saúde mais eficiente e humanizada por meio da tecnologia. Norteada pela inovação, oferecemos o que há de mais avançado no segmento. As conquistas da MV são resultado do trabalho diário de diversos colaboradores que atuam e ajudam na criação, na ousadia e nos insights, para pensar soluções inovadoras que contribuam com evolução e democratização da saúde”, comenta Paulo Magnus, fundador e CEO da MV.

(foto: MV/Divulgação)

Empresa investe milhões em pesquisa e desenvolvimento de tecnologia e inovação





Com a missão de revolucionar a experiência dos pacientes, profissionais e instituições do setor, a organização investe anualmente 50 milhões em pesquisa e desenvolvimento de tecnologia e inovação. Um dos frutos disso foi o app Medic MV, primeiro da América Latina em parceria com a gigante Apple. Criado por meio do programa Apple Mobility Partner, o aplicativo possibilita que médicos acessem de forma prática e rápida as informações do paciente no prontuário eletrônico integrados ao SOUL MV. A aplicação é hoje utilizada, por exemplo, pelo Hospital Mater Dei, uma das referências na saúde nacional.





Além destas conquistas, neste ano a companhia ganhou, pela sexta vez consecutiva, o “Prêmio de Melhor Prontuário Eletrônico da América Latina”, concedido pelo instituto norte-americano KLAS. O órgão também apontou em pesquisa recente, que a MV foi a empresa de tecnologia que mais cresceu em 2020 no número de leitos monitorados no mundo, totalizando 123 mil. Números que mostram como a tecnologia tem impactado a vida da população, incluindo no estado de Minas Gerais, que é vital para o sistema de saúde brasileiro.





Sobre a MV





Norteada pela missão de tornar a Saúde mais eficiente por meio do conhecimento de gestão e tecnologia contribuindo para uma sociedade saudável, a MV oferece há 34 anos soluções para hospitais, clínicas, operadoras de planos de saúde, centros de medicina diagnóstica e redes de Saúde pública e privada.





Líder nacional em desenvolvimento de softwares de gestão para a Saúde, a empresa construiu um legado no sistema brasileiro. São mais de 2.500 instituições utilizando as soluções MV para oferecer eficiência, agilidade, precisão e segurança na prestação de serviços na Saúde. E esse número cresce a cada ano, sobretudo, com a expansão da atuação na América Latina e os reconhecimentos internacionais da qualidade das soluções MV.





Para saber mais, acesse www.mv.com.br