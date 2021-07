Saúde: tecnologia salva vidas e otimiza gestão de hospitais mineiros

Conteúdo Patrocinado é o espaço para as marcas se comunicarem com o público, oferecendo um conteúdo útil em concordância com seus valores

A pandemia da Covid-19 chegou no Brasil atropelando todos os questionamentos que atrasavam o avanço da saúde digital. Na área, ela está acelerando a mudança em todo o ecossistema, forçando instituições, independente de tamanho ou tipo, a se adaptarem e inovarem em curto período. Neste cenário, o uso da tecnologia se tornou essencial para contribuir com profissionais que estão atuando na linha de frente, assim como no atendimento a pacientes em quarentena e na gestão eficaz dos hospitais





MV, empresa brasileira líder na América Latina em desenvolvimento de software para saúde. Diante disso, soluções inovadoras vão cada vez mais fazendo parte do dia a dia dos profissionais da saúde e da sociedade, como é o caso do Prontuário Eletrônico do Paciente, Telemedicina, Inteligência Artificial e sistemas de gestão. Em Minas Gerais, por exemplo, já são mais de 240 instituições que utilizam destas soluções, contempladas no mercado através da





Para contribuir com a democratização da saúde digital de qualidade, a companhia ofertará em primeira mão para a região, a versão compacta do sistema SOUL MV, desenvolvida especialmente para atender as demandas de hospitais de pequeno e médio porte. A solução é reconhecida internacionalmente por contemplar o melhor Prontuário Eletrônico do Paciente da América Latina, eleito neste ano pela 6ª vez consecutiva, pelo instituto norte-americano KLAS.





O produto é capaz de promover a otimização de processos e excelência da gestão hospitalar, fatores fundamentais para o bom desempenho das instituições de saúde independentemente do número de leitos.%u202F%u202F%u202F





“O Prontuário Eletrônico do Paciente (PEP) oferece ferramentas essenciais para transformação digital de uma instituição de saúde, garantindo a padronização nos procedimentos, precisão no diagnóstico, apoio na decisão clínica e a qualidade do atendimento”, explica Daennye Bezerra, gerente de produto do PEP MV.





Soul MV: plataforma promete acelerar a transformação digital no setor





Dentro das tendências do setor, a plataforma Soul MV oferece configurações pré-estruturadas que atuam no modelo de software as a service (SaaS), baseada em um ambiente na nuvem, e fornece um ERP completo, que dinamiza o atendimento de toda a jornada do paciente, desde o primeiro contato com o indivíduo até a gestão estratégica da clínica ou hospital. A solução possibilita aos profissionais e instituições processos automatizados, proporcionando o aumento da produtividade em larga escala com mais segurança e acessibilidade.





O uso da ferramenta, inclusive, pode ser um grande aliado na redução de custos, pois evita riscos de paralisações indesejadas, auxilia no cumprimento de metas, além de ajudar no atendimento assertivo do paciente.

Patrícia Milke é a nova diretora regional da MV (foto: MV/Divulgação)





Com agilidade na implantação e preço competitivo, o software permitirá otimização de processos e excelência da gestão hospitalar, fatores fundamentais para o desempenho da empresa. “Entregamos ao mercado mineiro a melhor e mais completa plataforma da saúde. A região é de grande importância para nós e temos o compromisso em acelerar a transformação digital no setor”, destaca Patrícia Milke, nova diretora regional da MV.





Atualmente, a desenvolvedora do SOUL MV atende várias instituições em Minas Gerais como Unimed de Belo Horizonte, Hospital Mater Dei, Hospital Mário Penna, Hospital da Baleia, Santa Casa de BH e Juiz de Fora, Hospital Risoleta Tolentino Neves, a rede de saúde da Prefeitura Municipal de Belo Horizonte, entre outros.









Sobre a MV%u202F%u202F





Norteada pela missão de tornar a Saúde mais eficiente por meio do conhecimento de gestão e tecnologia contribuindo para uma sociedade saudável, a MV oferece há mais de 30 anos soluções para hospitais, clínicas, operadoras de planos de saúde, centros de medicina diagnóstica e redes de Saúde pública e privada.





Líder nacional em desenvolvimento de softwares de gestão para a Saúde, a empresa construiu um legado no sistema brasileiro. São cerca de 2 mil instituições utilizando as soluções MV para oferecer eficiência, agilidade, precisão e segurança na prestação de serviços na Saúde. E esse número cresce a cada ano, sobretudo, com a expansão da atuação na América Latina e os reconhecimentos internacionais da qualidade das soluções MV.