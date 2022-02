Vestibular da Universidade do Estado de Minas está com inscrições abertas

Conteúdo Patrocinado é o espaço para as marcas se comunicarem com o público, oferecendo um conteúdo útil em concordância com seus valores

as inscrições para a edição 2022 do Vestibular da UEMG, Universidade do Estado de Minas Gerais. Seguem até o dia 09 de fevereiro, até às 18h (horário de Brasília), por meio da página vestibular.uemg.br , Universidade do Estado de Minas Gerais.





Ao todo, são ofertadas 4.734 vagas para 121 cursos de graduação presencial em todas as áreas do conhecimento (Ciências Humanas, Exatas, Biológicas, Agrárias e da Saúde), distribuídas por 18 municípios mineiros: além de Belo Horizonte, Abaeté, Barbacena, Campanha, Carangola, Cláudio, Diamantina, Divinópolis, Frutal, Ibirité, Ituiutaba, João Monlevade, Leopoldina, Passos, Poços de Caldas e Ubá.





A prova de conhecimentos gerais (objetiva e redação) está marcada para o dia 6 de março. Já a prova de habilidades específicas, exclusiva para a graduação em Música, ocorrerá nos dias 19 e 20 de fevereiro.





no dia 24 de fevereiro, será realizada uma live no canal do Em relação à redação,no canal do Youtube “Instituto AOCP - Oficial” – instituição organizadora do processo seletivo –, reunindo professores da banca para falar especificamente dessa prova.





A inscrição para o Vestibular UEMG 2022 tem uma taxa simbólica, no valor de R$ 5,00, cobrada por meio de DAE (Documento de Arrecadação Estadual) que é disponibilizada em link específico da Área do Candidato, na página do processo, após a conclusão do preenchimento do Formulário de Inscrição. O pagamento da taxa deve ser efetuado nos bancos credenciados, descritos no próprio DAE, até 10 de fevereiro, dentro do horário de atendimento bancário do dia.





Repassando as informações sobre o Vestibular 2022 da UEMG





Inscrições: até as 18h (Horário de Brasília) de 09/02/2022 pelo site vestibular.uemg.br

Provas: Gerais - 06/03/2022 | Específicas (só para Música) - 19 e 20/02/2022

Dúvidas: 0800-603-4200 ou candidato@institutoaocp.org.br. Atendimento de 2ª-feira à sábado, das 9 às 18h





Sobre o Instituto AOCP





É uma associação civil sem fins lucrativos e econômicos, sediada em Maringá, no noroeste do Paraná. Há mais de uma década, a instituição organiza processos seletivos e concursos públicos em todo o país, e colabora com entidades e projetos sociais através do assessoramento técnico, administrativo e financeiro.





Entre as ações que realiza, o Instituto amplia oportunidades para crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade social por meio da educação, fomentando projetos socioeducacionais.