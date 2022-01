Inscrições do concurso da Prefeitura de BH terminam nesta quinta-feira

Conteúdo Patrocinado é o espaço para as marcas se comunicarem com o público, oferecendo um conteúdo útil em concordância com seus valores

O período de inscrições para o concurso público da Prefeitura de Belo Horizonte (MG), para provimento dos cargos efetivos da Rede de Ensino Municipal, terminam neste dia 20 de janeiro de 2022, quinta-feira, e o candidato ainda pode efetuar o pagamento da taxa até o dia 21 para efetivar a sua inscrição. Ao todo são 251 vagas distribuídas entre professores da Educação Infantil, professores do 1º e 2º ciclos do Ensino Fundamental, Educação Física, Geografia, Língua Estrangeira Moderna (Inglês), Matemática e Bibliotecário Escolar Pleno.





As remunerações vão de R$ 2.243,43 e podem chegar até R$ 2.758,41. A taxa de inscrição tem valor único de R$ 100,00 para todos os cargos.





As inscrições podem ser realizadas pela internet, no site do Instituto AOCP, organizadora do certame, por meio do DRAM (Documento de Recolhimento e Arrecadação Municipal), pagável em um dos bancos conveniados com o Tesouro Municipal. Os bancos conveniados são: Banco Bradesco S.A., Bancoob (Banco Cooperativo do Brasil S.A.), Banco do Brasil, Banco Inter, Banco Mercantil do Brasil, Banco Safra, Banco Santander (Brasil), Caixa Econômica Federal e Itaú Unibanco. O endereço eletrônico é: www.institutoaocp.org.br





Há, ainda, a possibilidade de efetuar a inscrição presencialmente em computadores disponibilizados pelo Instituto AOCP na capital mineira, em um posto localizado à Avenida Prudente de Morais, 755 - Santo Antônio - CEP: 30.350-143. A unidade de inscrição funciona nos dias úteis, das 9h às 17h (horário local), com os devidos protocolos sanitários de prevenção à Covid-19.





No caso de duas ou mais inscrições de um mesmo candidato será considerada a última inscrição realizada com data e horário mais recente, independente da data em que o pagamento tenha sido realizado. As demais inscrições serão canceladas automaticamente e não haverá ressarcimento do valor pago, ou transferência do valor para outro candidato, ou, ainda, para inscrição realizada para outro cargo.





Terá assegurada a nomeação o candidato aprovado e classificado até o limite do número de vagas previsto no Edital, observada a ordem de classificação, e os demais aprovados ficarão no cadastro de reserva, com a expectativa de direito à nomeação, cuja concretização estará condicionada às disposições legais, orçamentárias e financeiras do Município, assim como ao prazo de validade do concurso.





As Provas Objetiva de Múltipla Escolha e Discursiva serão aplicadas em 20 de fevereiro de 2022, em horário e local que serão informados posteriormente através de edital disponibilizado no site da organizadora, pelo Cartão de Informação do Candidato.





Também é muito importante que o candidato se mantenha atento ao site do Instituto AOCP, que é o canal oficial do certame, para ficarem por dentro de todos os detalhes do concurso.





Sobre o Instituto AOCP

É uma associação civil sem fins lucrativos e econômicos, sediada em Maringá, no noroeste do Paraná. Há mais de uma década, a instituição organiza processos seletivos e concursos públicos em todo o país e colabora com entidades e projetos sociais através do assessoramento técnico, administrativo e financeiro. Entre as ações que realiza, o Instituto amplia oportunidades para crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade social por meio da educação, fomentando projetos socioeducacionais.





SERVIÇO





Instituto AOCP

Central de Relacionamento com o Candidato: candidato@institutoaocp.org.br

Telefone: 44 3013-4900