Festival Fartura BH reúne grandes nomes da gastronomia com entrada gratuita

(foto: Nereu Jr)



Festival Fartura Gastronomia - Belo Horizonte sempre foi ponto de encontro entre amigos e familiares que curtem um bom programa no fim de semana. Os melhores chefs da cidade reunidos em um só lugar, preparando receitas especiais de pertinho, produtos selecionados e, para completar a vibe, sempre uma boa música tocando. Quem estava com saudade desse encontro com a gastronomia vai poder aproveitar tudo que o Fartura preparou para a próxima edição, que acontece nos dias 12 e 13 de novembro, na Casa de Gastronomia Fartura (R. Rio de Janeiro, 2076 – Lourdes) e nas ruas em seu entorno.





Como de costume, a entrada é gratuita e dessa vez não será necessário fazer retirada de convites, basta chegar e se sentir em casa. No sábado, o evento acontece das 10h às 22h, e no domingo, das 10h às 20h. Com curadoria de Carolina Daher, jornalista gastronômica de Minas Gerais e Morena Leite, chef do Instituto Capim Santo, de São Paulo, tudo foi pensado para que os participantes possam se deliciar com o melhor da gastronomia mineira e brasileira.





As Cozinhas ao Vivo, sempre um show à parte, nas quais o público acompanha o preparo do início ao fim, têm como convidados os chefs Cristóvão Laruça, dos restaurantes Caravela, Turi, Capitão Leitão e Beco; André Paganini, das casas Parrilla Paganini; Henrique Gilberto, da Cozinha Tupis; Jaime Solaris, do novíssimo Pirex, entre outros.





Também há espaço dedicado a aulas com diversos profissionais da gastronomia. Nas aulas teóricas são compartilhados conhecimentos, histórias, tradições e receitas. Já nas práticas, o público coloca a mão na massa junto com os chefs e cozinha acompanhando o passo a passo de pratos como frango com quiabo, bolinho de arroz com jiló, bolo recheado com goiabada e muito mais.





Na Mercearia Fartura é possível encontrar diversos produtos artesanais, com seleção feita a partir das Expedições Fartura. Há produtos da Fermentaria do Mercado, Queijo Juá, Kochen Azeites Saborizados e Mercearia Paraopeba.





Esta edição também conta com atividades para além do tradicional Festival. Chefs internacionais foram convidados a preparar jantares que acontecem entre os dias 9, 10 e 11 de novembro. Entre os nomes estrelados, que cozinham na Casa de Gastronomia Fartura, em Belo Horizonte, e também no Bravo Catering, em Nova Lima, estão Patrick Terrien (França), Rodrigo Castelo (Portugal), Skye Gyngell (Inglaterra), Nieves Barragan (Inglaterra) e Chris Leach (Inglaterra). Para participar, é necessário adquirir ingressos, que já estão quase esgotados.





O Festival Fartura Gastronomia - Belo Horizonte, realizado pelo projeto Fartura – Gastronomia do Brasil, integra a Temporada Fartura, que acontece entre os dias 8 e 27 de novembro de 2022, com ações e eventos em todas as regiões do país e em Portugal.





“Com a realização da Temporada Fartura, vamos mostrar a variedade da nossa culinária e a gastronomia como uma verdadeira potência econômica, que reúne desde simples cozinheiros a grandes chefs em conjunto com produtores rurais, indústrias de alimento e comércio. A gastronomia é um grande patrimônio cultural e econômico brasileiro e é também a nossa causa, a nossa essência”, explica Rodrigo Ferraz, diretor do Fartura Gastronomia.





Os festivais também acontecem em Lisboa – Portugal (16/11), Brasília (16/11), Florianópolis (17/11), Belém (19/11), São Paulo (18 a 20/11) e Fortaleza (24 a 27/11).





(foto: Danilo Silva)





Plataforma Fartura promove transformação social e desenvolvimento econômico





A Plataforma Fartura tem a gastronomia como uma causa. O seu propósito é promover a transformação social e o desenvolvimento econômico, por meio de oportunidades para os integrantes dessa cadeia e compartilhamento de conhecimento gastronômico.





O projeto tem o objetivo de mapear o caminho do ingrediente, da sua origem até o prato, a fim de disponibilizar conhecimento ao público – em forma de conteúdo e experiência/festivais – criando conexões entre os integrantes dessa cadeia.





Na prática, a Plataforma Fartura consiste em:





Expedições Fartura: viagens de pesquisa que já percorreram mais de 90 mil km em todo o território nacional levantando as histórias, personagens, ingredientes e receitas. Foram 276 cidades visitadas e cerca de 650 fontes entrevistadas.





Conteúdo gastronômico: o conhecimento é disponibilizado no site e redes sociais, premiados vídeos e livros, programas de rádio e em projetos customizados.





Festivais Fartura: a celebração do projeto são os festivais, nos quais há o encontro entre produtores, chefs e estudiosos da gastronomia com o público. Os eventos acontecem em todas as regiões do Brasil e em Portugal, totalizando onze cidades: Belém, Brasília, Florianópolis, São Paulo, Belo Horizonte, Fortaleza, Tiradentes, Brumadinho (Inhotim), Conceição do Mato Dentro, Serro e Lisboa.





Com mais de uma década de atuação, os Festivais Fartura reuniram mais de 900 mil pessoas. Em nossas plataformas digitais, já alcançamos mais de 22 milhões de usuários.





Gostou deste conteúdo? Então, não deixe de aproveitar o Festival Fartura Gastronomia Belo Horizonte . Veja a seguir um resumo com todas as informações:

Festival Fartura Gastronomia - Belo Horizonte

Local: Casa de Gastronomia Fartura (Rua Ria de janeiro, 20176 - Lourdes)

Quando: 12 e 13 de novembro, das 10h às 22h

O que vai ter: cozinhas ao vivo, Espaço Conhecimento e Interativo, Mercearia Fartura e shows musicais.

Entrada: Entrada gratuita. Sujeito à lotação.

Jantares: 9 a 11 de novembro - 20h. Reservas: (31) 99758-5307