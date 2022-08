25º Festival Cultura e Gastronomia de Tiradentes retorna às ruas da cidade

Conteúdo Patrocinado é o espaço para as marcas se comunicarem com o público, oferecendo um conteúdo útil em concordância com seus valores

primeiro festival do ramo do país. E o melhor de tudo é que, após uma edição virtual e uma híbrida, o Festival ocupa, entre os dias 19 e 28 de agosto, as históricas ruas de Tiradentes com sua Inconfidência Mineira”. Quem não ama se encantar por uma boa comida? Essa é a proposta do Festival Cultura e Gastronomia de Tiradentes, que completa 25 anos em 2022: agradar olhos, olfatos e paladares com suas diversas cores, aromas e sabores. O evento, que possui um legado inegável para a história da gastronomia brasileira, é considerado o. E o melhor de tudo é que, após uma edição virtual e uma híbrida, o Festival ocupa, entre os dias 19 e 28 de agosto, as históricas ruas de Tiradentes com sua 25ª edição , agora com o tema “”.





De acordo com Rodrigo Ferraz, diretor do Projeto Fartura – Gastronomia do Brasil, esta “será uma edição épica, pois é nosso reencontro com o grande público, celebrando nossos 25 anos. E estamos em Tiradentes, berço da Inconfidência Mineira, que também foi um dos primeiros movimentos de emancipação do país, neste ano em que se comemora o bicentenário da Independência do Brasil. Assim, não poderíamos deixar de homenageá-lo”.





Espera-se que cerca de 60 mil pessoas passem pelo Centro Histórico de Tiradentes durante os dez dias do Festival, que reúne mais de 200 atrações gastronômicas e culturais em três diferentes espaços: a Praça da Rodoviária, o Santíssimo Resort e o Largo das Forras. E, segundo Ferraz, a expectativa para o evento é enorme: “2022 será a nossa grande volta ao presencial e também a nossa comemoração de 25 anos. Então, estamos esperando muito esse reencontro com o público”.





O 25º Festival Cultura e Gastronomia de Tiradentes é realizado pelo projeto Fartura Brasil , a maior plataforma de gastronomia do Brasil, que promove expedições de pesquisa, conteúdo e eventos em todas as regiões do país.





Conheça as atrações do Festival





O Festival Fartura Brasil acontece desde 1997 e conta com uma grande história: “o evento foi criado por Ralph Justino, que depois veio a ser Prefeito de Tiradentes e fez muito pela cidade e pela gastronomia do Brasil - uma vez que não existiam festivais como este. Quando assumi essa gestão, 10 anos depois, já era outro cenário e o nosso objetivo foi de unir as pontas da cadeia gastronômica, da sua origem até a mesa. Trazer essa cultura, a troca, a experiência, para perto das pessoas”, conta Ferraz.





Dentre as atrações já confirmadas pelo Festival, há algumas já conhecidas e outras novidades que, certamente, vão agradar a todos os visitantes. Confira:





Jantares Especiais (festins)

Nos Jantares Especiais, os chefs terão a oportunidade de criar pratos inovadores e compartilhar experiências e culturas em jantares especiais e exclusivos criados a quatro mãos.





Mercearia Fartura

Com o objetivo de valorizar o pequeno produtor, a Mercearia Fartura foi desenvolvida com curadoria especial feita a partir das pesquisas das Expedições Fartura e reúne pequenos produtores de Minas Gerais que mostram a qualidade dos produtos regionais e impulsionam a economia local.





Dessa forma, os visitantes do evento têm a oportunidade de encontrar, degustar e levar para casa mercadorias exclusivas diretamente das mãos de quem produz, como, por exemplo, os queijos Pingo do Mula, os chocolates da Kalapa Chocolate, os pães artesanais da Taberna D’Omar, os temperos e geleias da Provençal Gourmet, os cogumelos da Cogumelado, as massas da Artigianale e os produtos mineiros do Casal Gastrô.





Circuito Gastronômico

Já uma tradição em Tiradentes, durante o Festival, todos os restaurantes da cidade integram a programação do evento e se mobilizam para receber o público, criando pratos exclusivos, menus e receitas especiais.





Cozinha ao Vivo

Durante o Cozinha ao Vivo, os chefs mostram seus truques e segredos na cozinha para o público presente.





Fartura de Amor

A Plataforma Fartura – Gastronomia do Brasil promove ações sociais em todos os eventos, levando afeto em forma de comida para quem precisa.





Atrações culturais

Além das atrações gastronômicas, o público também poderá contar, durante os 10 dias de festival, com diversas atrações artísticas, como música (bandas regionais e nacionais), artes cênicas, literatura, fotografia, performances, entre muitas outras formas de arte que celebrarão a gastronomia brasileira.

A curadoria foi realizada em conjunto com o Sesc e as apresentações acontecerão em um palco localizado no Santíssimo Resort e na Sesc Praça da Rodoviária.





Grandes nomes da gastronomia já estão confirmados





Diversos chefs renomados marcam a volta do Festival Cultura e Gastronomia de Tiradentes às ruas, como, por exemplo, Jefferson Rueda, d’A Casa do Porco (eleito o 7° melhor restaurante do mundo no mais recente “The World’s 50 Best Restaurants”), o paraibano Onildo Rocha, do Notiê, Abaru e do Cozinha Roccia, Rodolfo Mayer, do Angatu, Tássia Magalhães, do Nelita (considerada uma das melhores chefs de sua geração), Caio Soter, do Pacato (eleito Novidade do Ano pela Prazeres da Mesa), Ivo Faria, que participa desde a primeira edição, Fabrício Lemos, Monica Rangel, Rafael Pires, Beth Beltrão, Matheus Paratella e muitos outros.





Além disso, quatro chefs de diferentes estados e quatro chefs de Minas assinam, junto aos tiradentinos, menus que refletem as diversas interpretações da tradicional culinária mineira.





Restaurantes locais serão anfitriões dos Jantares Especiais





Durante a edição deste ano acontecerá o Menu Festim, no qual oito restaurantes locais terão a chance de receber jantares especiais realizados por cozinheiros convidados de diferentes estados. São eles:





Rodolfo Mayer, do Angatu (Tiradentes - MG) recebe Onildo Rocha, do Notiê e Bar Abaru (SP) e do Cozinha Roccia (João Pessoa - PB);

Rafael Pires, do Mia (Tiradentes - MG) recebe Fabrício Lemos, do Ori e Origem (Salvador - BA);

Beth Beltrão, da Viradas do Largo (Tiradentes - MG) recebe Caio Soter, do Pacato (Belo Horizonte - MG);

Matheus Paratella, do Tragaluz recebe Jefferson Rueda, d’A Casa do Porco (São Paulo - SP);

Alisson Fernandes, do Bistrô Casa Direita (Tiradentes - MG) recebe Mônica Rangel, do Gosto com Gosto (Visconde de Mauá - RJ);

Ricardo Martins, do Uaithai (Tiradentes - MG) recebe Tássia Magalhães, do Nelita (São Paulo - SP);

Melissa Andrade, do Dengo! (Tiradentes - MG) recebe Juliana Duarte, da Cozinha Santo Antônio (Belo Horizonte - MG);

Juliana Ferreira, do Gourmeco (Tiradentes - MG) recebe Ivo Faria (Belo Horizonte - MG).





Santissimo Resort também sediará o Festival este ano





Uma das grandes novidades desta edição é que o Santíssimo Resort, localizado no centro de Tiradentes, receberá a programação oficial do Festival nas Cozinhas ao Vivo, com receitas especiais criadas por Matheus Paratella, do Tragaluz; Guilherme Melo, do Nuúu; Caetano Sobrinho, do Caê e do Timbuca; Juliano Caldeira, do Albanos e muitos outros.





Além disso, o local recebe, durante todo o dia, pratos de alguns dos melhores restaurantes de Belo Horizonte, como o Pacato, de Caio Soter e o Capitão Leitão, de Cristóvão Laruça, para que o público tenha a chance de experimentar.





A tradicional Sesc Praça da Rodoviária será palco de diversas atrações





Já a Praça da Rodoviária, que há muitos anos é ponto de encontro do Festival, também reunirá diversas atrações culturais e gastronômicas, como, por exemplo, estandes de restaurantes de Belo Horizonte e Tiradentes, as receitas de chefs renomados e o espaço “Brasa e Lenha”, com preparos em fogão a lenha, chapa, braseiro, grelha e tripé com caldeirão.





Conhecimento compartilhado no Largo das Forras





Engana-se quem pensa que o Festival é feito só de comida - com o objetivo de compartilhar pesquisas, tradições e receitas, o evento oferecerá aulas teóricas e interativas para os visitantes como forma de perpetuar conhecimentos da cultura gastronômica do país.





No primeiro fim de semana do Festival, será possível conferir aulas de chefs como Monica Rangel, Onildo Rocha e Caio Soter. Já no segundo fim de semana, Ivo Faria, Juliana Duarte e Tássia Magalhães compartilharão seus ensinamentos.





Sobre o Fartura Brasil

Com sede em Belo Horizonte - MG, cidade referência da gastronomia nacional e considerada Cidade Criativa da Gastronomia pela Unesco, o Fartura Brasil iniciou sua história em 2009, quando assumiu a produção do Festival de Cultura e Gastronomia de Tiradentes.

A partir daí, o projeto percorreu o país produzindo festivais, experiências gastronômicas e expedições com o objetivo de divulgar a gastronomia brasileira, incentivando a cadeia produtiva e valorizando a diversidade cultural das culinárias regionais.

O Fartura é, hoje, a maior plataforma de produção de conteúdo e experiências gastronômicas do Brasil. Um projeto inovador que acumula prêmios nacionais e internacionais e já reuniu mais de 850 mil pessoas, vendeu mais de dois milhões de pratos, visitou mais de 260 cidades e percorreu mais de 80 mil quilômetros pelo nosso país para trazer a comida como protagonista para diversos tipos de público.





25º Festival de Cultura e Gastronomia de Tiradentes





Por fim, Ferraz deixa uma última mensagem para quem se interessa em visitar a cidade durante os dias do evento: “eu não posso dizer qual é a melhor gastronomia do Brasil ou do mundo, mas posso afirmar que Minas Gerais, e especialmente Tiradentes, é o lugar onde se come melhor. Pela receptividade, pela afetuosidade do mineiro e, é claro, pela riqueza da nossa gastronomia. Então, posso garantir que quem vier ao festival será muito bem recebido”.





Confira as informações abaixo e agende sua visita:





Data: 19 a 28 de agosto

Local: Tiradentes (MG)