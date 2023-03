Quer cursar Medicina? Veja como escolher a faculdade certa para você

Conteúdo Patrocinado é o espaço para as marcas se comunicarem com o público, oferecendo um conteúdo útil em concordância com seus valores

Se passar no vestibular de Medicina já é um desafio e tanto, imagine o tamanho da responsabilidade de acertar na escolha da melhor faculdade. Mas, nós estamos aqui para ajudar você a tomar a decisão certa.

Tornar-se médico ou médica ainda é o sonho de muitos jovens. O vestibular de Medicina continua sendo o mais concorrido do mercado. Quem se aventura pela área, tem que investir muito na hora de se preparar para as provas e na escolha da faculdade.

Realizar um bom planejamento de estudos e pesquisar muito é imprescindível. Só assim, você fica por dentro dos principais diferenciais de cada instituição e dos investimentos financeiros que vai precisar desprender durante o curso, seja em faculdades públicas ou privadas.





7 dicas para escolher a melhor faculdade de Medicina





Veja se a instituição almejada é reconhecida pelo Ministério da Educação - MEC. Clique aqui e confira;

verifique a nota do curso de Medicina, da faculdade escolhida. Esta nota, também dada pelo MEC, assegura a força do seu diploma. O MEC avalia as instituições com notas de 1 a 5. Quanto maior a pontuação, melhor a classificação da infraestrutura, excelência do corpo docente e organização didático-pedagógica;

agende uma visita guiada na instituição escolhida. Conhecer de perto a localização, infraestrutura e os espaços de aprendizagem é fundamental, pois eles garantem a qualidade da sua formação;

pesquise sobre os convênios e parcerias que a faculdade têm firmados, uma vez que isso assegura que você aprenda na prática. Veja quais são os hospitais, clínicas, centros de saúde e outros espaços especializados;

foque a sua atenção no corpo docente. Estar ao lado de profissionais bem formados, com excelência acadêmica e referência em suas especialidades, vai contribuir efetivamente com a sua formação;

conheça muito bem a matriz curricular da instituição selecionada. Além do currículo básico, veja se a instituição incentiva a prática da pesquisa e extensão, tem convênios internacionais, ligas acadêmicas e projetos capazes de tornar a sua formação ainda mais robusta;

se você optar por uma instituição privada, conheça bem os valores das mensalidades, políticas de reajustes e as possibilidades de bolsas e financiamentos.





Passei no vestibular de Medicina em uma faculdade privada, e agora?

São muitos e diferentes os fatores que fazem com que um vestibulando escolha cursar Medicina em uma instituição privada. Dentre eles, podemos destacar:

número insuficiente de vagas em intuições públicas; localização; alto investimento de algumas instituições privadas em infraestrutura, inovação e tecnologia; maior acolhimento e acompanhamento dos estudantes, durante a jornada acadêmica; qualidade do curso ofertado; referência da instituição no mercado.

Porque as faculdades de medicina são tão caras?

O curso de Medicina, mesmo quando realizado em instituições públicas, exige dos estudantes um investimento financeiro bem expressivo. Entenda porque isso acontece:

1. Parceria com as redes hospitalares

Para que os estudantes possam ir a campo, as instituições firmam parceria com as redes hospitalares públicas e privadas, dispondo de contrapartidas, por exemplo: repasses financeiros, aquisição de equipamentos para as entidades e oferta de preceptores mantidos pela faculdade. “Diante disso, as instituições de ensino que ofertam o curso de Medicina têm um compromisso social, acima de tudo. Além disso, elas assumem o papel de agregar esforços em prol do melhor atendimento à população”, acrescenta Eduardo Goulart,pró-reitor de Administração da FAMINAS Muriaé.





2. Alto investimento em infraestrutura





Infraestrutura de ponta, com destaque para os laboratórios que dispõem de simulação realística – que permitem a imersão, em ambiente controlado e seguro – em um ambiente hospitalar. Estes espaços são equipados com tecnologia de última geração, como manequins que simulam o atendimento real, e demandam um alto custo operacional de profissionais capacitados.





3. Corpo docente formado por profissionais qualificados

O corpo docente do curso de Medicina deve ser constituído, majoritariamente, por médicos, com sólida formação acadêmica – mestres, doutores e pós-doutores – e experiência comprovada no mercado de trabalho.

(foto: Reprodução/ FAMINAS)

A busca por bolsas e financiamentos cresce no país

A projeção de bolsas e financiamentos, governamentais e privados, para o ensino superior, segue em constante alta, inclusive para a Medicina, contribuindo para a democratização do acesso ao curso.

A Demografia Médica no Brasil 2023, elaborada em parceria entre a Associação Médica Brasileira e a Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo (USP), aponta que o número de ingressantes em Medicina por meio de programas de cunho social (renda familiar) triplicou no período de 2010 a 2019, saltando de 6,8% para 21%.

O Programa Universidade para Todos (ProUni) e o Fundo de Financiamento Estudantil (Fies), por exemplo, são iniciativas do Governo Federal que ampliam a possibilidade de jovens brasileiros de ingressar em faculdades privadas, considerando a renda familiar como pré-requisito.

“Sabemos que o número de vagas disponibilizado por instituições públicas não é capaz de atender a todos os estudantes que pleiteiam ingressar em curso superior. Então, precisamos incentivar programas como o Fies e o ProUni, para que nossos estudantes possam concluir a faculdade, trabalhando, no futuro, para tornar o Brasil um país mais justo, bem-educado e com muitas oportunidades”, frisou o diretor acadêmico da FAMINAS BH, Pedro Henrique Menezes.

Na FAMINAS, semestralmente, são ofertadas bolsas de até 100% para o curso de Medicina através do ProUni e, pelo Fies, os estudantes têm a chance de financiar a graduação com juros zero.

Inscrições abertas para o Vestibular de Medicina da FAMINAS

Quer cursar Medicina em uma instituição privada, ainda este ano? As inscrições para o Vestibular de Medicina da FAMINAS 2023/2 estão abertas.

A instituição, que é reconhecida com nota máxima pelo MEC e tem conceito máximo no curso de Medicina, está com inscrições abertas para o processo seletivo.

São 90 vagas para a unidade da FAMINAS em Belo Horizonte e 43 vagas para a unidade de Muriaé.





A seleção acontece usando a nota do Enem e prova presencial, que será aplicada em Belo Horizonte, Muriaé, Governador Valadares, Montes Claros, Varginha, Goiânia (GO), Vitória (ES) e Campos dos Goytacazes (RJ). Além disso, o processo é unificado, ou seja, é possível se candidatar, simultaneamente, para concorrer às vagas nas duas unidades.

Informações importantes

