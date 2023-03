Inscreva-se no Fies e comece o ensino superior ainda no primeiro semestre

Conteúdo Patrocinado é o espaço para as marcas se comunicarem com o público, oferecendo um conteúdo útil em concordância com seus valores

(foto: Divulgação)



Mais uma facilidade para custear seus estudos e ingressar no ensino superior ainda neste semestre. O Ministério da Educação abre as inscrições do Fundo de Financiamento Estudantil – FIES 2023/1 na próxima terça-feira, dia 7 de março. Basta acessar o site acessounico.mec.gov.br/fies e concluir seu cadastro até o dia 10 de março.





Com as regras do Novo Fies, os beneficiários têm juros zero. Ou seja, ao final do curso não haverá correção de juros sobre o montante total do financiamento.





Os candidatos podem concorrer ao benefício para os seguintes cursos: Administração, Biomedicina, Direito, Enfermagem, Farmácia, Medicina, Nutrição, Odontologia e Psicologia. A porcentagem financiada pelo Governo Federal será definida com base na renda per capita do estudante.





Quem pode participar





Para concorrer ao Fies, é necessário:

ter participado do Exame Nacional do Ensino Médio – Enem (qualquer edição a partir de 2010);

ter obtido média igual ou superior a 450 pontos nas provas e não ter zero a redação;

ter renda familiar bruta, por pessoa, de até 3 salários mínimos.





ProUni convoca os primeiros aprovados





No mesmo dia em que o processo seletivo do Fies entra no ar, 7 de março, o Programa Universidade para Todos – ProUni 2023/1 libera o resultado da primeira chamada e convoca os aprovados a complementar as informações de inscrição. Nesta edição, a FAMINAS oferta bolsas de até 100% em nove cursos.





Saiba mais no site: acessounico.mec.gov.br/prouni





Importância do Fies e do ProUni





O Fies e o ProUni são iniciativas governamentais para democratizar o acesso ao ensino superior e ampliar a possibilidade de jovens brasileiros ingressarem em faculdades privadas.





Segundo o Diretor Acadêmico da FAMINAS, Pedro Henrique Menezes Ferreira, estas são as melhores oportunidades para que estudantes ingressem no ensino superior em instituições particulares, com financiamentos vantajosos e bolsas de até 100%, e, assim, transformem o seu futuro e contribuam com o desenvolvimento do país.





“Sabemos que o número de vagas disponibilizado por instituições públicas não é capaz de atender a todos os estudantes que pleiteiam ingressar em curso superior. Então, precisamos incentivar programas como o Fies e o ProUni, para que nossos estudantes possam concluir a faculdade, trabalhando, no futuro, para tornar o Brasil um país mais justo, bem-educado e com muitas oportunidades”, frisou o Diretor Acadêmico.

(foto: Divulgação)

Checklist para escolher a faculdade certa





Quer escolher uma boa faculdade, mas não sabe como? Se liga neste checklist:





busque saber se a instituição é reconhecida pelo Ministério da Educação – MEC e qual o seu conceito; conheça a nota do curso escolhido. O MEC avalia as instituições com notas de 1 a 5 e, quanto maior a pontuação, melhor será avaliado seu currículo no mercado de trabalho; entenda qual é a modalidade do curso e se ela atende à sua expectativa. Um mesmo curso pode ser oferecido presencialmente, a distância ou de maneira híbrida; visite pessoalmente a instituição e conheça a sua infraestrutura; conheça a grade curricular do curso e saiba o que vai estudar, considerando os temas das disciplinas, se estão próximos ao que o mercado exige, se eles atraem você.





FAMINAS é nota máxima no MEC





A FAMINAS é uma das principais instituições de ensino superior de Minas Gerais, com nota máxima no MEC. A instituição vem sendo reconhecida pelos seguintes quesitos:





alia teoria e prática na formação integral do estudante, preparando os futuros profissionais para tudo aquilo que o mercado exige;

tem um corpo docente formado, exclusivamente, por mestres e doutores, com ampla experiência acadêmica e mercadológica;

garante aos futuros profissionais uma formação humana, ética e com o melhor embasamento técnico.

investe em tecnologia e inovação, garantindo que os estudantes estejam próximos às principais tendências da área escolhida.





Se você tem alguma dúvida sobre o ProUni e Fies, o time de consultores da FAMINAS está à sua disposição. Mande um WhatsApp para (31) 2126-3100 ou envie um e-mail para vestibular@faminas.com.br.