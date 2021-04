Consórcio: a opção mais barata para quem quer trocar de carro

Conteúdo Patrocinado é o espaço para as marcas se comunicarem com o público, oferecendo um conteúdo útil em concordância com seus valores

(foto: Freepik)



é mais barato que um financiamento. Quer trocar de carro, mas está descapitalizado ou teme os rumos que a economia possa tomar? O consórcio de veículos é uma excelente opção. Afinal de contas, ele permite poupar dinheiro ao mesmo tempo em que





Foi pensando nisso que milhares de pessoas compraram cotas de consórcio em 2020. Segundo levantamento da Abac (Associação Brasileira de Administradoras de Consórcio) o mercado em 2021 segue em crescimento acelerado. Nos meses de janeiro e fevereiro de 2021, a somatória das vendas atingiram 525, 3 mil novas cotas, estável em relação ao ano passado. No primeiro bimestre, foram registradas várias altas no segmento. Destaque para o volume de créditos comercializados, que cresceu 14% em relação a 2020, e para o total de participantes ativos, que cresceu 12,2%.





A maior adesão à esta modalidade, mostra a solidez do negócio. “Antigamente o consórcio era pouco divulgado e as pessoas tinham medo de participar. Mas as administradoras de consórcio se fortaleceram. Além disso, hoje em dia o Banco Central acompanha todas as administradoras de consórcio”, acrescenta o Gerente de vendas do Consorcio Grupo Carbel, Helton Alves Gomes.





Aliás, o setor de consórcios vinha numa crescente antes da pandemia. Para se ter uma ideia, entre janeiro e agosto de 2019, o setor registrou uma ampliação de 15% no volume de adesões, conforme a Abac.





Ao que tudo indica, o consumidor sentiu-se mais seguro em relação ao consórcio. Hoje em dia é possível comprar cotas de consórcio para veículos novos e seminovos, imóveis e até viagens de turismo.





Carro de consórcio pode sair até 25% mais barato





No entanto, é no setor automobilístico que o segmento está em evidência. Isso porque a pandemia da COVID-19 mexeu bastante com a área. Os consumidores ficaram mais cautelosos, e passaram a optar por investimentos mais seguros e com menor taxa de juros. Mesmo com as promoções, e diversos benefícios ofertados por montadoras e concessionárias de veículos, Helton revela que uma das principais vantagens do consórcio está no valor final do veículo. “O consumidor acaba pagando até 25% menos no preço final do veículo”, segundo Gomes.





Basicamente, a principal diferença entre o consórcio e o financiamento é que o consórcio tem taxa de administração, enquanto que o financiamento tem juros. Logo, a taxa de administração gira em torno de 18% do valor do bem, sendo diluída nas parcelas e ficando em menos de 0,3% ao mês, ao passo que o juros do financiamento oscila em torno de 1,50% ao mês.

É bom ressaltar que o ideal é a pessoa não se endividar. Por consequência, é muito importante fazer um planejamento financeiro. A parcela do veículo não deve, por exemplo, ser maior que 30% da renda familiar mensal.





Não há incidência de juros sobre o consórcio porque ele é uma modalidade de crédito que funciona como uma poupança coletiva. Portanto, um grupo de pessoas se reúne para pagar à instituição financeira uma parte do bem antes de recebê-lo. Ao dar um lance e ser sorteado, o integrante tem direito a receber o bem, seja ele uma carta de crédito ou o próprio veículo e manter o pagamento até o final do contrato.





É melhor comprar um veículo novo ou seminovo?





Um dos fatores de grande destaque e que vem gerando aumento na procura por esta modalidade de crédito, é a facilidade encontrada pelo cliente em poder dar o seu próprio carro usado como lance ou ainda poder usar a carta de crédito para dar de entrada num veículo em qualquer concessionária, já que a carta de crédito funciona como uma entrada. Então, a carta de crédito além de válida para compra de um seminovo ou 0 km, é válida também para aquisição de um veículo de qualquer marca e modelo.





Como a maioria dos consórcios trabalham com modelos de veículos novos e seminovos, há, uma dúvida muito comum que paira entre os consumidores, que é qual escolha é a mais acertada.





Sendo assim, a resposta vai depender muito da preferência do comprador. Mas é bom lembrar que o carro zero quilômetro praticamente não tem gastos com manutenção nos primeiros dois anos. Porém, ao mesmo tempo, ele desvaloriza em torno de 30% nos primeiros três anos.





Enquanto isso, o carro seminovo não perde tanto o valor inicial da compra, contudo, exige mais investimento na manutenção preventiva. Além disso, não dá para negar o aspecto emocional da compra: o carro zero vem com cheirinho de novo, embora muitos carros seminovos também sejam adquiridos em bom estado de conservação.





Carbel oferece atendimento 100% digital





Se a dúvida persiste, o consórcio do Grupo Carbel pode ajudar na tomada de decisão. Isso porque o Grupo trabalha com veículos novos e seminovos, com oito bandeiras para permitir a variedade e facilitar a escolha do cliente.





Ao acessar o site consorciocarbel.com.br , o cliente consegue fazer simulações e encontrar o ponto de venda que traz a melhor conveniência de acesso.





Mas, se após toda a pesquisa o interesse for seguir com atendimento a distância, o Consórcio Grupo Carbel se diferencia por manter um processo 100% digital que vai desde o atendimento ao cliente até o fechamento do contrato. Em tempos de isolamento social, o formato traz mais segurança e praticidade ao cliente.





“É um grande diferencial, porque o cliente não encontra nenhuma dificuldade na compra da cota do zero e do usado, além disso, ele tem total suporte”, lembra o Gerente de vendas, Helton Gomes.





O interessado pode entrar no site, preencher um formulário de contato ou ainda fazer uma videochamada com um consultor da Carbel para tirar todas as suas dúvidas. Portanto, o atendimento on-line acaba substituindo totalmente o presencial. “Nossos consultores estão todos de plantão, o cliente pode ficar despreocupado e adquirir uma cota de consórcio na comodidade de sua casa”, complementa.









Planos de até 84 meses





O consumidor pode escolher entre planos de 36 a 84 meses, com mensalidades variadas. Contudo, ele pode ter seu carro novo na garagem em menos tempo. Não há taxa de adesão nem burocracia.





Gomes explica que o cliente pode dar seu carro usado como lance (que deve representar 10% do valor total do bem) ou oferecer lances no decorrer do consórcio. Se ele for contemplado nos sorteios, poderá retirar seu bem e continuar pagando as mensalidades.





“O consórcio acaba funcionando como uma poupança para o brasileiro, que não tem o hábito de poupar dinheiro para depois adquirir seu bem, então isso é muito positivo”, considera Gomes.





Acesse a página: consorciocarbel.com.br e faça sua simulação escolhendo o veículo, valor do crédito ou da parcela que atenda suas expectativas, em seguida converse com os consultores especialistas e realize seu sonho de forma planejada e segura.