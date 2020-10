Mudança na Lei pode restringir a compra de veículo para PCD

Conteúdo Patrocinado é o espaço para as marcas se comunicarem com o público, oferecendo um conteúdo útil em concordância com seus valores

Nos últimos 10 anos vimos um forte crescimento nas vendas de carros para PcD. O segmento ganhou expressão em decorrência do maior conhecimento da legislação pela população, que garante isenção de impostos para pessoas com deficiência ou com mobilidade reduzida, sendo elas condutoras ou não do veículo. Isso mesmo, as isenções podem ser aplicadas ao condutor e não condutores, este tendo o intermédio de um representante legal.





Segundo Receita Federal, em 2009 foram 25.016 veículos emplacados no país na modalidade PcD, e em 2019 o número aumentou para 215.185 unidades, um crescimento de 760,18%.





As isenções de impostos federais e estaduais as quais as pessoas condutoras com deficiência possuem direito, abrangem:





IPI (Imposto sobre Produtos Industrializados)

IOF (Imposto sobre Operações Financeiras)

ICMS (Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Prestação de Serviços)

IPVA (Imposto sobre Propriedade de Veículos Automotores)





Já os não condutores contam com a isenção aplicada de IPI e ICMS. Ao todo, as isenções dos tributos podem deixar o veículo até 30% mais barato, se comparado ao valor de venda sem as isenções.





A isenção dos impostos está em vigor há mais de 20 anos e a partir do ano de 2013 foi ampliada e passou a vigorar também para os familiares de pessoas que não podem dirigir (com deficiência visual, mental, intelectual ou física grave), além daqueles que possuem mobilidade reduzida em graus elevados.





Muitos fabricantes até relacionam as enfermidades que garantem as isenções, mas a lista de patologia é extensa e exige uma análise cuidadosa, feita por especialistas, já que as isenções se dão não somente a partir de uma doença, mas também da dificuldade em se locomover e da redução da mobilidade causada por algumas delas.









Entenda as principais mudanças na lei





Em linhas gerais, as pessoas que apresentam sequelas motoras ou possuem deficiências físicas que comprometam total ou parcialmente sua capacidade de movimento contariam com o benefício. Mas com as mudanças na Lei prevista para vigorar a partir de 1º de janeiro de 2021, o benefício de isenções será aplicado apenas a quem tem deficiências de grau moderado ou grave.





Como dito anteriormente, a lista de doenças que geravam o direito as isenções é considerada muito ampla. Além disso, o texto da lei nº 8.989/1995 permitia interpretações variadas, contemplando por exemplo, problemas como artrose e tendinite, que afetam um grande número de pessoas, que hoje são beneficiados. Pelas novas regras, esses motoristas deverão perder o direito às isenções.





Para ter acesso a esse benefício, é preciso comprovar a deficiência, o grau da mesma, bem como as necessidades especiais ocasionadas, por meio de exames médicos e laudo realizado por profissionais conveniados ao Detran.





O processo de documentação para ter direito ao desconto de impostos pode ser providenciado de forma particular, ou seja, pela própria pessoa ou através de empresas especializadas, como por exemplo, um despachante.





E é exatamente neste momento que várias pessoas desistem da compra, a exigência de documentação, a burocracia e o extenso prazo para finalizar o processo legal, compõem as etapas para compra do carro nesta modalidade.









Carbel apresenta facilidades para quem busca isenções





Diante do aumento expressivo na busca por veículos com isenções, do investimento constante das montadoras em versões específicas para atender este mercado, a Carbel Volkswagen implantou novas diretrizes, acompanhou as mudanças e ajustou seus processos de atendimento de acordo com a nova jornada de compra que o cliente busca nesta modalidade de venda.





A experiência do cliente está muito além do veículo, é necessário garantir um atendimento completo, individualizado, dentro de uma jornada construída por várias etapas, e principalmente, entender que muitas fases dessa experiência vão além da atuação da concessionária, somando a ela, a montadora, órgãos do governo e empresas terceirizadas.





Aqueles que pensam em adquirir um veículo nesta modalidade, usufruindo das isenções devem se atentar não somente para a mudança da lei, mas também a restrição de modelos que poderá ocorrer nos próximos meses.





Alteração na lei irá impactar no preço dos veículos





Com o aumento nos custos de produção dos veículos, as montadoras já sinalizaram que não conseguirão permanecer com os preços atuais, oferecendo configurações especiais e adaptadas sem ter que fazer a retirada de alguns itens de série dos carros. Então, o consumidor terá menos ofertas, ou seja, uma redução de opções de modelos para escolher, em função do valor limite de R$70 mil e ainda veículos com menos opcionais, visto que isso ocorrerá para manter o valor do teto estabelecido pelo governo.









Carbel Home oferece atendimento exclusivo





É dentro deste contexto que, a concessionária de veículos Carbel Volkswagen, oferece aos seus clientes uma nova jornada, pautada na comodidade e na segurança que o momento exige. Com um atendimento personalizado, o cliente vive uma nova experiência de compra, adquirindo seu veículo sem a necessidade de ir à loja física.





Com apenas um click é possível acessar o site da concessionária, enviar uma solicitação de compra, e a partir daí seguir com uma experiência totalmente personalizada. Após o atendimento digital, o cliente ainda conta com um atendimento presencial na concessionária ou no conforto de sua casa. Com o CARBEL HOME, um consultor especialista vai até casa ou local de preferência do cliente, para esclarecer todas as dúvidas, seguindo é claro todas as orientações para um atendimento seguro.





O veículo adquirido com isenções de impostos pela Pessoa com Deficiência é comercializado dentro da modalidade de Venda Direta, que consiste em um faturamento realizado diretamente pela montadora ao proprietário do veículo.





Apesar da negociação e todo processo ser feito pela concessionária, nesta modalidade ela assume o papel de intermediária, a emissão da nota é feita pelo fabricante, já com os descontos de direito aplicados diretamente ao consumidor final.





Se você tem necessidade e interesse em adquirir um veículo 0 km, e se enquadra neste segmento, a Carbel Volkswagen além de consultores especializados para te auxiliar na escolha e compra do modelo ideal para sua necessidade, conta também com vários despachantes, que prestam consultoria e auxiliam os clientes na preparação de toda documentação exigida.





A Carbel Volkswagen entende que comprar um veículo é mais do que a simples aquisição de um bem, por isso pauta seu atendimento e negociações em atender as expectativas dos clientes e gerar uma experiência inovadora unindo atenção ao cliente, tecnologia e uma prestação de serviço especializada.





