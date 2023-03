Refeição para todos: Restaurante Popular da Câmara de BH está de volta

Conteúdo Patrocinado é o espaço para as marcas se comunicarem com o público, oferecendo um conteúdo útil em concordância com seus valores

(foto: BARBARA CREPALDI/CMBH)



Depois de mais de dois anos fechado por causa da pandemia do coronavírus, o Restaurante Popular da Câmara de Vereadores de Belo Horizonte foi reaberto no dia 1º de fevereiro para ampliar o acesso a uma alimentação balanceada, principalmente, para a população de baixa renda ou em situação de vulnerabilidade social na capital mineira. Com o valor de R$ 3,00 por refeição, somente no primeiro mês de funcionamento, o restaurante já atendeu mais de 13 mil pessoas e a expectativa é de que esse número cresça cada vez mais.





O cardápio é variado e elaborado por nutricionistas, incluindo também diversas opções para quem é vegano ou vegetariano. Inclusive, a opção por ampliar os vegetais e grãos no cardápio foi colocada em prática pela Subsecretaria de Segurança Alimentar e Nutricional, que esclareceu que a incorporação de receitas à base de vegetais no cardápio dos restaurantes populares é uma importante estratégia de promoção de saúde e sustentabilidade, já que é possível atrair pessoas que buscam esse tipo de alimentação mais saudável, tanto do ponto de vista nutricional, mas também do ponto de vista da sustentabilidade do planeta.





Para os que buscam as opções fora das carnes, o restaurante popular oferece sempre opções como ovos, almôndega de lentilha, hambúrguer de feijão branco ou almôndega de grão de bico, dentre outros, além das saladas e verduras a partir de preparações diversas.





O cardápio do restaurante é sempre disponibilizado de forma semanal e pode ser consultado na página da unidade . As refeições são preparadas no Restaurante Popular II Josué Carneiro, na região hospitalar, e transportadas para a Câmara Municipal com uma supervisão rigorosa de conservação e temperatura, garantindo a excelência na preservação dos alimentos.





O espaço foi reformado para oferecer mais segurança, conforto e melhorar o atendimento ao cidadão





Refeição gratuita





As pessoas em situação de rua, devidamente cadastradas pela Prefeitura têm direito à gratuidade no Restaurante Popular, mediante apresentação de documento de identificação com foto.





Funcionamento do restaurante popular





O Restaurante Popular da Câmara de Vereadores de Belo Horizonte funciona de segunda a sexta-feira, das 11h às 14h, na sede do Legislativo Municipal, acesso pela portaria 3, pela avenida Churchil, 505, no bairro Santa Efigênia.





(foto: BARBARA CREPALDI/CMBH)







Como chegar?





Ônibus

Circular SC03B – ponto na Avenida do Contorno, 3257 (Praça Floriano Peixoto). Aproximadamente 450 metros.





Metrô

Estação Santa Tereza – saída Avenida dos Andradas. Aproximadamente 550 metros.

Estação Santa Efigênia – saída Avenida dos Andradas. Aproximadamente 750 metros.





Bicicletário

Coberto, instalado no estacionamento da Câmara. Acesso pela entrada de veículos ao lado da Portaria 1 (Avenida dos Andradas, 3100). Vagas para 20 bicicletas





Além do Restaurante Popular, a Câmara Municipal de Belo Horizonte oferece uma série de outros serviços, gratuitamente, por meio do Núcleo de Cidadania. São eles:

Posto de Atendimento Pré-processual (Papre);

Posto de Identificação;

Posto do Sistema Nacional de Emprego (Sine);

Unidade do Procon;

Internet Popular;

Ponto de Acolhimento e Orientação à Mulher em Situação de Violência.





Se interessou pelos serviços oferecidos pela Câmara de BH? Entre no site e saiba como eles podem contribuir para facilitar o dia a dia do cidadão.





Na Câmara é onde a cidade se encontra.