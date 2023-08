Câmara de vereadores segue trabalhando na melhoria do transporte público

Conteúdo Patrocinado é o espaço para as marcas se comunicarem com o público, oferecendo um conteúdo útil em concordância com seus valores

Câmara de vereadores de BH trabalha para a melhoria dos ônibus após redução do valor da passagem (foto: Barbara Crepaldi / CMBH)



Moradores de Belo Horizonte que usam o ônibus para se locomover perceberam que, desde o dia 8 de julho, o valor das passagens foi reduzido para R$ 4,50 , conforme a Lei nº 11.538/23. A iniciativa da Câmara de Vereadores de BH foi possível com o apoio dos próprios parlamentares, que economizaram mais de R$ 120 milhões em verbas.

O Legislativo Municipal também exigiu das empresas prestadoras do serviço que ofereçam melhorias nos veículos, que devem circular limpos, com ar-condicionado funcionando e aceitar diversas gratuidades. As empresas que descumprirem as exigências não serão pagas.

O projeto de lei passou por alterações, como as condições impostas pelos vereadores atreladas ao pagamento das empresas. Dentre elas destacam-se o aumento do número de viagens em pelo menos 10% do total das realizadas e a substituição de carros que já passaram da idade máxima de uso.

Ajude na fiscalização denunciando pelo WhatsApp

Quem melhor para fiscalizar o serviço de transporte público que os próprios usuários? Por isso, foi aberto um canal de comunicação, gerenciado pela Superintendência de Mobilidade Urbana de Belo Horizonte (Sumob), a pedido da Câmara de Vereadores, para que os cidadãos pudessem denunciar irregularidades pelo WhatsApp. Já nos primeiros 20 dias no ar, mais de 1,6 mil reclamações sobre as más condições dos ônibus foram registradas, tendo os atrasos, elevadores quebrados e portas com defeito entre as principais. Neste período, 619 autuações foram aplicadas às concessionárias, que deixaram de receber R$ 1,4 milhão no pagamento da primeira parcela do subsídio pelo não cumprimento das normas de qualidade criadas pelo Legislativo Municipal.

Dessa forma, todos podem contribuir para a melhoria do transporte público em BH, fiscalizando e realizando a sua denúncia pelo WhatsApp (31) 98472-5715.

Fique atento às condições dos veículos e às novas disponibilidades de gratuidades e descontos para exigir a aplicação dos seus direitos (foto: Barbara Crepaldi / CMBH)

Passe livre integral para estudantes

Se antes os estudantes da rede pública pagavam 50% da passagem, agora eles têm garantido o passe livre para o percurso residência-escola-residência . A gratuidade é válida para estudantes do Ensino Médio e da Educação de Jovens e Adultos (EJA), que residem a, no mínimo, 1 km da instituição de ensino que frequentam, em Belo Horizonte.

Vale transporte de saúde

Outra novidade é o Vale Transporte de Saúde , destinado aos pacientes, em especial os oncológicos, que facilita o deslocamento dos usuários que necessitam realizar consultas e procedimentos médicos no Sistema Único de Saúde (SUS). Ele é garantido por meio do sistema eletrônico do BHBUS Inclusão Social.

Auxílio transporte mulher

Mulheres em situação de violência econômica e social também têm o Passe Livre garantido ao se deslocarem para pontos de atendimento designados ao seu atendimento. Saiba mais

Passe livre em vilas e favelas

Uma das gratuidades que já está em vigor é o passe livre para as linhas que circulam nas vilas e favelas de Belo Horizonte, oferecendo mais acesso à mobilidade urbana aos moradores destes locais e facilitando que empregadores contratem pessoas que residam em bairros distantes do Centro da capital.