Conheça 7 serviços da Câmara Municipal de BH que ajudam o cidadão

Conteúdo Patrocinado é o espaço para as marcas se comunicarem com o público, oferecendo um conteúdo útil em concordância com seus valores

(foto: Câmara Municipal de BH)



A Prefeitura de Belo Horizonte está sempre trabalhando em prol da população. Um exemplo disso é a Câmara Municipal que oferece diversos serviços para facilitar o dia a dia de todos os belorizontinos e muitas pessoas acabam nem sabendo de todos esses benefícios.





Composta por 41 vereadores eleitos a cada quatro anos, a CMBH tem como funções criar leis sobre assuntos específicos da cidade e fiscalizar o trabalho do Poder Executivo, acompanhando os gastos públicos, avaliando os serviços municipais e sugerindo melhorias nas políticas públicas que atendem aos interesses da população.





Neste conteúdo, você vai conhecer um pouco sobre a Câmara de BH e descobrir 7 ótimos serviços que podem ajudar (e muito!) o dia a dia de quem vive na capital mineira.





A Câmara Municipal é aberta à população





Localizada no bairro Santa Efigênia, ponto central da cidade, a Câmara Municipal de Belo Horizonte é um espaço democrático, que está sempre a serviço da população. Sendo assim, ela oferece diversos serviços que ajudam a facilitar a vida da população, como, por exemplo, o Restaurante Popular, a Conciliação TJMG, a Emissão de Carteira de Identidade e de Atestado de Antecedentes BH, o Sine BH, o PROCON-BH e o Ponto de Acolhimento e Orientação à Mulher em Situação de Violência.





A seguir, você vai descobrir como usufruir de cada um desses serviços oferecidos na capital mineira.





Confira os 7 serviços oferecidos pela Câmara Municipal de BH





1) Restaurante Popular

Fechado desde março de 2020 devido à pandemia do COVID-19, o Restaurante Popular de Belo Horizonte foi reaberto no dia 1 de fevereiro para oferecer à população, de segunda à sexta, refeições de qualidade elaboradas por nutricionistas. Atualmente, os valores cobrados são R$0,75 pelo café da manhã, R$3,00 pelo almoço e R$1,50 pelo jantar.





(foto: Câmara Municipal de BH)







Para os usuários cadastrados no Programa Bolsa Família, é concedido o benefício de 50% de desconto no valor de cada refeição. O benefício da gratuidade é válido para pessoas em situação de rua cadastradas no CadÚnico.

Para conferir os endereços dos Restaurantes Populares, acesse o site da Prefeitura de BH.





2) Sistema Nacional de Emprego (Sine)

Implantado em parceria com a Secretaria de Estado de Trabalho e Desenvolvimento Social, por meio da Subsecretaria de Trabalho e Emprego (Governo de Minas Gerais), o Posto do Sistema Nacional de Emprego (Sine), instalado na Coordenadoria de Assuntos Sociais (COOASS) - Núcleo de Cidadania da Câmara Municipal de Belo Horizonte, oferece ao cidadão o acesso ao seguro desemprego e ao serviço de cadastramento para vagas de empregos.





Para solicitar o seguro desemprego, é preciso fazer um agendamento prévio no Portal do Governo de Minas Gerais e realizar o cadastro para ter acesso às vagas de emprego disponíveis e retornar ao mercado de trabalho. Já para ter acesso às vagas de empregos, é preciso comparecer ao Sine durante horário comercial portando carteira de trabalho, carteira de identidade e CPF. Para mais informações, ligue para (31) 3555-1267 / (31) 3555-1310.

Vale lembrar que o Sine não emite Carteira de Trabalho. Para isso, você deve acessar o site do Governo Federal.





(foto: Câmara Municipal de BH)







3) Posto de Atendimento Pré-processual (Papre) – Conciliação TJMG

Instalado no Núcleo de Cidadania, o Posto de Atendimento Pré-processual (Papre) é uma parceria da Câmara Municipal de Belo Horizonte com o Tribunal de Justiça de Minas Gerais (TJMG) e está voltado às conciliações de demandas que ainda não se tornaram judiciais, ou seja, é um local especializado em resolver conflitos por meio do diálogo e da negociação.





Qualquer cidadão pode procurar a unidade e apresentar uma queixa ou demanda. Assim, o caso será registrado por um atendente, que fará o agendamento da audiência de conciliação. Essa audiência é acompanhada por um conciliador/mediador, que orientará a conversa e contribuirá para que as partes cheguem a um acordo.





(foto: Câmara Municipal de BH)







As audiências de conciliação/mediação são feitas presencialmente e as orientações são obtidas pelo e-mail juizado@cmbh.mg.gov.br. Para apresentar demandas, é necessário levar um documento de identificação com foto, CPF e comprovante de endereço. Mais informações pelo telefone (31) 3555-1240.





4) Posto de Identificação

Instalado no Núcleo de Cidadania, o Posto de Identificação é uma parceria entre a Câmara Municipal e o Governo de Minas Gerais, por meio da Polícia Civil (PCMG) e da Secretaria de Estado de Segurança Pública. O local oferece os serviços de emissão de Carteira de Identidade e emissão de Atestado de Antecedentes.





(foto: Câmara Municipal de BH)







Os agendamentos são realizados pelo e-mail identificacao.cmbh@policiacivil.mg.gov.br ou pelos telefones (31) 3555-1299 / (31) 3555-1234. É necessário levar o documento de arrecadação estadual (DAE) pago, o documento de identificação anterior em caso de segunda via, o CPF e demais documentos a serem incluídos na carteira de identidade.





5) Programa Estadual de Proteção e Defesa do Consumidor (PROCON – BH)





Instalado no Núcleo de Cidadania da Câmara Municipal, o PROCON-BH é onde o consumidor apresenta reclamações sobre um produto ou serviço contratado que não tenha sido fornecido de maneira satisfatória. Ele é informado sobre seus direitos e a equipe busca solucionar o problema junto ao fornecedor, evitando que o caso se transforme em ação judicial.

(foto: Câmara Municipal de BH)





Para isso, é necessário levar carteira de identidade, CPF, comprovante de endereço e outros documentos que ajudem a comprovar a situação reclamada, como nota fiscal, faturas, ordem de serviço e protocolos.





O serviço conta com a parceria da Diretoria de Proteção e Defesa do Consumidor (PROCON) da Prefeitura de Belo Horizonte (PBH). Telefones para contato: (31) 3555-1268 / (31) 3555-1289 / (31) 3555-9291 / (31) 3555-9298.





6) Internet Popular





No Núcleo de Cidadania da Câmara Municipal, cada cidadão tem acesso gratuito a serviços de internet e de impressão de cinco folhas por dia. Basta se cadastrar no local para receber o auxílio dos monitores de informática e poder utilizar os computadores (atualmente, estão disponíveis três máquinas e o tempo de utilização é de 30 minutos).

(foto: Câmara Municipal de BH)





Para cadastro, é necessário levar carteira de identidade ou de habilitação, ou outro documento oficial de identificação com foto. O atendimento é feito por ordem de chegada.





7) Ponto de Acolhimento e Orientação à Mulher em Situação de Violência





Instalado no Núcleo de Cidadania, o Ponto de Acolhimento e Orientação à Mulher em Situação de Violência é uma parceria entre a Câmara Municipal de Belo Horizonte, o Governo do Estado e a Polícia Civil do Estado de Minas Gerais.

A unidade atende até 20 mulheres por dia e oferece os seguintes serviços:





registro de ocorrência (Registro de Eventos de Defesa Social - REDS), podendo a vítima solicitar medidas protetivas de urgência previstas em lei;

recebimento de orientação jurídica, principalmente no que diz respeito às atividades de repressão e punições;

acolhimento social à mulher vítima de violência e, quando necessário, encaminhamento a outras instâncias da rede de atendimento, como delegacias de polícia, casas de abrigo, Defensoria Pública, Promotoria da Mulher e centros de atendimento psicológico;

solicitação de investigações para apuração de fatos que envolvam violência doméstica/familiar contra a mulher e acompanhamento do andamento das denúncias feitas por meio da unidade.

(foto: Câmara Municipal de BH)







Para entrar em contato com o Ponto de Acolhimento e Orientação à Mulher em Situação de Violência, é só ligar para o telefone (31) 3555-1394.





Localização privilegiada e de fácil acesso





Todos os serviços acima integram o Núcleo de Cidadania da Câmara Municipal, que funciona de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h. O acesso ao local é realizado pela Portaria 3 (estacionamento), que fica na Avenida Churchill, 505 - Santa Efigênia.





Como chegar à CMBH?





De ônibus

Circular SC02B: ponto final na Avenida Churchill, 232 - Santa Efigênia;

Circular SC03B: ponto na Avenida do Contorno, 3257 - Praça Floriano Peixoto, Santa Efigênia (em aproximadamente 450m).





De metrô

Estação Santa Tereza, saída na Avenida dos Andradas (em aproximadamente 550m);

Estação Santa Efigênia, saída na Avenida dos Andradas (em aproximadamente 750m).





De bicicleta

Instalado no estacionamento da Câmara, com vagas cobertas para 20 bicicletas. Acesso pela entrada de veículos ao lado da Portaria 1, na Avenida dos Andradas, 3100 - Santa Efigênia.





Câmara Municipal de Belo Horizonte