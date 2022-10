BIN@Minas: primeiro dia do evento trouxe especialistas internacionais

Conteúdo Patrocinado é o espaço para as marcas se comunicarem com o público, oferecendo um conteúdo útil em concordância com seus valores

BIN@Minas , um dos principais encontros globais sobre práticas, tendências e oportunidades de inovação, começou hoje, 18 de outubro, no Sesc Palladium e na SKEMA Business School, e contou com a participação de palestrantes internacionais.





Júlio Martins, co-fundador da Everythink, foi um dos destaques da primeira manhã do BIN. O especialista em design e desenvolvimento de produto e gestão de projetos palestrou sobre o tema "Make it real! Bringing Ideas to Life and Products to People" e falou sobre design de produtos, tema que tem atraído ainda mais interesse do setor no último ano. “Design é pensar no projeto como um todo. É preciso pensar nas pessoas, montar uma estrutura e construir a melhor experiência”, citou o especialista.





Evento tem como objetivo conectar academia e mercado





Um dos maiores objetivos do evento é conectar o universo acadêmico ao mercado, promover a troca de conhecimentos e criar oportunidades de parcerias e bons negócios entre os participantes. Assim o BIN@Minas 2022 reúne palestras, debates e workshops durante os três dias do evento, a fim de gerar soluções para os novos desafios globais na era da inovação, com foco em áreas como biotecnologia, saúde e ESG.





O último tema da manhã do evento foi ao encontro desses objetivos. O SESC Palladium foi palco do tema Open Finance, assunto apresentado por Tiago Aguiar, da TecBan, na palestra “Open Finance as a service''. “O Open Finance vem para estimular a poupança e favorecer a inclusão da população ainda não bancarizada, promovendo uma inovação colaborativa entre instituições", destaca Aguiar.





Traçando um panorama sobre a relação com os bancos ao longo dos anos e as principais tendências para o futuro, Tiago enriqueceu o discurso das inúmeras possibilidades que o compartilhamento de dados entre instituições financeiras trará para o sistema bancário à longo prazo.





Sobre o BIN@Minas 2022





O primeiro dia de evento foi repleto de conteúdo e abriu o que promete ser um dos principais eventos do estado.