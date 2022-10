O Crescimento da Economia da Inovação: BIN@Minas chega a BH em outubro

Conteúdo Patrocinado é o espaço para as marcas se comunicarem com o público, oferecendo um conteúdo útil em concordância com seus valores

Pela primeira vez na história, Minas Gerais recebe o congresso internacional da Rede BIN (Business and Innovation Network), uma plataforma de inovação com representantes em mais de 60 países. O evento sediado no Brasil traz a temática “O Crescimento da Economia da Inovação” (The Growth of Innovation Economy) e será realizado entre 18 e 20 de outubro, em Belo Horizonte. Pesquisadores e corpo docente de universidades, CEOs e gestores de inovação de empresas públicas e privadas, fundadores de startups, investidores, empreendedores, estudantes e professores universitários vão marcar presença. A participação é gratuita, e as inscrições estão abertas neste link





Há mais de 10 anos, o BIN@ vem crescendo. A plataforma é composta pela parceria entre as Faculdades de Engenharia da Universidade do Porto (FEUP), em Portugal, a Universidade de Sheffield, no Reino Unido, e a Universidade de São Paulo (USP).





No Brasil, o evento já foi realizado em São Paulo (capital) e Ribeirão Preto (interior paulista), além de uma edição on-line sediada no Rio de Janeiro. Contudo, é a primeira vez que o evento para comunidades acadêmicas, empresas de vários setores econômicos e startups será realizado em terras mineiras.





Ocorrem tradicionalmente duas edições por ano, sendo uma de apenas um dia, e outra mais longa, de três dias. A edição mais curta de 2022 ocorreu em junho na Holanda.





A organização do evento no Brasil está a cargo da FCJ Venture Builder em coparticipação com a cofundadora da rede, a Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto (FEUP). Durante três dias, são esperadas mais de mil pessoas para debater assuntos sobre inovação, sustentabilidade e seus impactos na sociedade e nas economias.





O que é o Congresso BIN@Minas?





Segundo a diretora de Expansão Internacional da FCJ, Flávia Guerra, Minas Gerais foi escolhida devido à influência da FCJ no ecossistema de inovação aberta no Brasil, à expansão da empresa na Europa e ao apoio da plataforma BIN@ na escolha dos mineiros como anfitriões do evento gratuito internacional.





Além de reunir especialistas de vários setores que focam em inovação, economia digital e sustentabilidade em um só lugar durante três dias, Flávia Guerra ressalta que os destaques do BIN@Minas são os seguintes:





Sustentabilidade: o congresso abordará a inovação casada com a sustentabilidade em várias temáticas - na manufatura inteligente e digital para uma produção sustentável, no ESG (Environmental, Social and Governance) e a cultura organizacional, na transição para as energias de baixo carbono, nas discussões sobre os desafios da mobilidade elétrica, na inovação para um agribusiness sustentável e muito mais.





Conexões entre startups e corporações: empresas poderão apresentar suas teses de investimento e dores às startups, que apresentarão soluções inovadoras. Estará disponível a aplicação de agendamento de reunião on-line, dentro do próprio site do congresso, para que startups nacionais e internacionais possam consultar as teses e desafios das corporates do Grupo FCJ e das empresas patrocinadoras do evento.





Conceito hands-on (mão na massa): durante os workshops, a ideia é colocar a mão na massa e propor soluções para alguns desafios: como transformar a tecnologia em algo produtizável para o mercado, como levar a inovação para as pessoas no percurso academia - empresas, como diminuir o gap existente de fundraising entre os estágios iniciais e de tração das startups, como as universidades estão desenvolvendo seus próprios ecossistemas de inovação e empreendedorismo.





Nesse contexto, outros temas também serão trazidos à tona, conectados a uma sociedade mais inclusiva: como a inovação pode ser aplicada a partir de valores do feminino.





“Ao trazer conteúdos relevantes que têm a ver com o nascedouro da inovação da pesquisa na universidade e o seu trajeto até o mercado, nós estamos contribuindo para que a sociedade esteja atualizada em relação às inovações que estão acontecendo neste trajeto para os vários setores da economia, sendo uma fonte poderosa de geração de riquezas”, comenta Flávia Guerra.





SESC Palladium sediará o evento





O congresso vai acontecer em Belo Horizonte nos dias 18, 19 e 20 de outubro com entrada gratuita. As inscrições são feitas no site oficial do BIN@Minas





Nos dias 18 e 19, o evento será realizado no SESC Palladium, onde funcionava o antigo Cine Palladium, com uma ampla estrutura para os participantes.





O local será palco das Open Sessions (Sessões Abertas), com palestras sobre nanotecnologia da terra, biotecnologia, design de produtos, inteligência artificial e muito mais.





(foto: Divulgação/ SESC Palladium )







No SESC Palladium também haverá os Actions Tanks (Tanques de Ação) onde serão debatidos temas como ESG, inovação corporativa, biotecnologia, economia circular, soluções inteligentes para os cidadãos, entre outros.





Já no dia 20, serão realizados os workshops no SKEMA Business School, que é uma instituição de ensino superior e pesquisa dedicada ao ensino, à criação criativa e à transmissão de conhecimento e prática em gestão.





Durante toda a semana do Congresso haverá encontros remotos entre fundadores de startups e empresas. O agendamento destes encontros será feito no próprio website do evento.





Será fornecido serviço de tradução do português para o inglês aos participantes estrangeiros.

Programação





O congresso da Rede BIN@ contará com diferentes formatos de apresentação e interação entre os participantes e palestrantes. Confira:





8 Open Sessions (mini-palestras com especialistas e pesquisadores);

10 Action Tanks (painéis com um moderador e três especialistas com a interação dos participantes);

4 workshops (encontros com exemplos práticos dos temas abordados);

6 horas de Business Tables (conexão on-line entre startups, que apresentarão soluções, e corporações, que revelarão suas dores).





Confira a programação completa de cada encontro no site do evento





Participe e construa networking





O congresso da Rede BIN@Minas é uma oportunidade única para ficar alinhado às últimas tendências do mercado em termos de inovação, além de ser uma chance de construir networking com universidades, empresas, startups e investidores do ecossistema de inovação.





Confira mais alguns motivos para participar do evento para acompanhar os debates em termos de sustentabilidade, mobilidade, inclusão, inovação e tecnologia:





universidades e empresas reunidos num só lugar;

associar a sua marca a um evento de tecnologia internacional;

posicionar a sua empresa no centro dos debates sobre inovação;

criar parcerias estratégicas;

aumentar seu networking;

conhecer as últimas tendências de inovação mundial;

conectar-se a startups;

promover a expansão da cultura organizacional com foco em tecnologia e inovação.





“É uma oportunidade de estar presente em um local onde a preocupação é trazer uma inovação que seja útil para a sociedade e seja fonte geradora de riquezas com sustentabilidade”, destaca Flávia Guerra.





Sobre a Rede BIN@





Além disso, participar do BIN@Minas é estar conectado às tendências mundiais em termos de inovação e sustentabilidade sem nem precisar sair do Brasil.





A rede BIN@ é promovida através de uma rede de parceiros que incluem estudantes, fundadores de startups, indústria e representantes dos setores de inovação.





Atualmente, a rede possui mais de 4,5 mil delegados distribuídos em mais de 60 países. Desde 2010, quando a plataforma de inovação foi criada, já ocorreram 15 congressos internacionais. Países como Portugal, Inglaterra, Romênia, Polônia e Holanda estiveram entre os anfitriões.





O evento acontece anualmente, portanto, não perca esta oportunidade de participar gratuitamente de um evento deste porte.