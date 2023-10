Argentinos vão às urnas hoje

888

"A Argentina corre o risco de repetir erro político brasileiro e norte-americano elegendo idiota da ultradireita (Bolsonaro e Trump) presidente da República. Os estragos são irrecuperáveis. O Brasil por milagre os derrotou, mas nos EUA a ameaça permanece. O programa do candidato Argentino (Milei) não engana: direitos humanos atrapalham combate ao crime, escolas ensinam contra a família, a internet permite verdades que jornais escondem, programas sociais desestimulam pessoas a trabalhar, governo não deve pagar todas as necessidades do povo, trabalho com carteira assinada tira a liberdade do trabalhador, leis trabalhistas são obstáculos ao crescimento das empresas e proteção do trabalhador, artistas não representam valores morais de uma nação."





Antonio Negrão de Sá

Rio de Janeiro