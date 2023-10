888

Antonio Negrão de Sá Rio de Janeiro

"Segurança é o 'tendão de Aquiles' do governo Lula. Nessa área Lula perdeu na formação da frente democrática que o apoiou contra a ultradireita. Aí se encontram parcelas militares, policiais, mídia. Falam em inteligência. Em 1964 a inteligência, com apoio da CIA (dos EUA), se infiltrou na esquerda, composta por estudantes, intelectuais, artistas, líderes sindicais e os destruiu. Agora, enfrentam comunidades pobres, baixo nível de instrução, abandonadas pelo Estado. Inteligência é saber como chegam as drogas e armas, através de civis, policiais e militares? Prevalece a hipocrisia dos supremacistas brancos. Acusam a comunidade de traficante e com aparato bélico invadem, matam crianças, mulheres, idosos, negros, trabalhadores inocentes. Ações autoritárias antidemocráticas que contrariam os direitos humanos."