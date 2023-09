EM: informações confiáveis em nova identidade gráfica

888

José Américo Martins da Costa Desembargador, superintendente de Comunicação Institucional do TJMG





"O jornal Estado de Minas tem sido, há quase um século, um dos principais representantes das tradições de Minas Gerais. Sua inegável capacidade de dialogar com a sociedade mineira fez do jornal um veículo de comunicação imprescindível para levar a seus leitores os valores que sempre nortearam a história de Minas, como verdade, democracia e liberdade.

Por isso, é com grande satisfação que temos acompanhado as recentes mudanças organizacionais, editoriais e gráficas que vêm sendo realizadas no jornal, com o objetivo de colocá-lo em sintonia com os novos tempos que exigem, cada vez mais, informações seguras e confiáveis."