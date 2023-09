“Lula, na ONU, fez uma profunda reflexão da política no planeta e calou o mundo. Combate à desigualdade, destruição do meio ambiente e nova governança mundial. Todos são objetivos estratégicos da humanidade que se entrelaçam, têm interfaces e definem o futuro da vida no planeta. Não se trata mais de empurrar com a barriga a decisão para 2030 ou 2050: é já. A guerra na Ucrânia não tem cabimento existir e continuar. Nada justifica uma guerra tradicional por ambição geopolítica, que desvia recursos em armas, com tanta fome e desigualdade. Após o discurso, é aguardar o xadrez político e ver quem está blefando por oportunismo ou de fato está ao lado da vida de oito bilhões de pessoas no planeta.”