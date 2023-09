Fraternidade para um mundo melhor

888

Gislaine Aguiar

Belo Horizonte





"Estamos vivendo em um mundo onde as pessoas se esqueceram do valor de uma amizade sincera, do respeito aos mais velhos, do cuidado com o próximo e, principalmente, desconhecem a generosidade.

Precisamos de uma sociedade mais fraterna, em que o amor nos una e nos faça mais generosos e mais humildes.

Hoje, as pessoas não aceitam opinião, não se permitem ser ajudadas, pois o orgulho e a necessidade de serem as melhores, as impedem de pedir conselhos.

Na época em que os filhos ouviam os pais, as coisas fluiam melhor, as desavenças e desrespeitos ocorriam esporadicamente, eram exceções. É preciso repensar, dar passo para trás em relação a estas relações e sentimentos.

O mundo só será um lugar melhor para se viver quando todos nós entendermos que o amor, a generosidade e o respeito nunca estão fora de moda.

Fora de moda está é quem desrespeita, se acha inatingível, dono da verdade e, acima de tudo, estão fora de moda mesmo, os que perdem tempo sendo chatos, ao invés de ajudar, dar a mão ou uma palavra de consolo a quem dele precisar.

Seja moderno. Ajude! Respeite! Acolha!"