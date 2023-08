Leitor chama momento atual de "desvario"

888

Humberto Schuwartz Soares

Vila Velha – ES





"Parece uma engenhosa armação. Desde 1º de novembro de 2022, inconformados com o processo eleitoral, sucederam democráticas e comportadas manifestações em todo o Brasil até 7 de janeiro. Na tarde do dia 7 o presidente viajou para Araraquara e, dia 8, apesar de todos os órgãos de repressão avisados pela Abin de possíveis contratempos, não houve nenhuma providência preventiva. Foi aquela devastação em Brasília, cujo DNA não condiz com o histórico das pacíficas manifestações. Vai ver houve 'infiltração' para provocar a destruição. A seguir, a cena que lembra a época de Hitler para exterminar os judeus: prisões em massa de cerca de 1.400 pessoas, em condições precárias, adversas por um longo tempo, depoimentos, e sumárias condenações coletivas sem direito de defesa, num processo incompatível com o teórico regime democrático vigente. O ativismo ditatorial do Judiciário sob o olhar passivo dos demais poderes fez surgir das cinzas o condenado 'inocentado' que hoje, sem sobriedade, numa gastança desenfreada e diplomacia inconsequente, arruína relações internacionais e a economia brasileira. Até quando vai continuar esse desvario?"